La Selección Mexicana Femenil Sub-17 regresa a casa con orgullo: “Nuestro objetivo era cambiar la historia de México"

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 tuvo una participación histórica en la Copa del Mundo de Marruecos 2025.

El Tricolor se quedó con el tercer lugar del Mundial de la especialidad al derrotar nada más y nada menos que a Brasil, en tanda de penaltis (1-3).

De esta manera, el equipo de Miguel Gamero logró la segunda participación mejor participación de México en dicha esta justa mundialista, luego de la que es obtuvo en Uruguay 2018, cuando alcanzó el segundo lugar.

Este grupo de jugadoras tuvo que venir de atrás para conseguir hacer historia, ya que iniciaron su participación perdiendo (2-0) con Corea del Norte; sin embargo, no bajaron los brazos y derrotaron Países Bajos (0-1) y Camerún (1-0) para quedarse con el segundo lugar del Grupo B.

Después, en la ronda de eliminación directa, dejaron en el camino a selecciones importantes.

En los octavos de final, eliminaron a Paraguay (1-0); en los cuartos de final a Italia en penaltis (5-4); y en semifinales a Países Bajos (1-0).

Ya en el partido por la medalla de bronce derrotaron a Brasil también en la definición desde los onces pasos.

A su regreso a territorio mexicano, tras su impresionante actuación en Marruecos 2025, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 ofreció una conferencia de prensa, donde estuvieron presentes la directora de selecciones nacionales femeniles, Andrea Rodebaugh; el director técnico del Tricolor, Miguel Gamero; la capitana del equipo, Berenice Ibarra; y la portera, Valentina Murrieta.

Sobre la participación de este equipo, la dirigente de la Federación Mexicana de Futbol aplaudió lo que las jugadoras hicieron en territorio africano y reconoció que este es un ejemplo de que “México tiene bastante talento”.

“Las jugadoras enfrentaron muchísimos restos de forma muy exitosa con mucho profesionalismo, mucha seriedad y mucho compromiso; eso nos ayudó a lograr este tercer lugar. Es sumamente importante reconocer el apoyo continuo y coordinado entre Liga y clubes porque el llamado, las giras y las concentraciones tienen que ser en conjunto. Un gran reconocimiento a Miguel Gamero y a las jugadoras, fue un gran trabajo, lo hicieron muy bien y [el objetivo] es seguir creciendo [porque] podemos seguir trabajando más”, mencionó Andrea Rodebaugh.

El timonel tricolor valoró que las futbolistas tengan la posibilidad de jugar en la Liga MX Femenil porque esa ayuda a su desarrollo y les dedicó un mensaje por el esfuerzo que hicieron para dejar a nuestro país en lo más alto y para que sigan creciendo y lleguen lo más lejos posible.

“Estoy muy orgulloso de poder dirigir este gran equipo. Tuvimos grandes retos, [pero] el objetivo siempre fue claro; en cada una de esas competiciones, en cada uno de esos partidos, teníamos puestos el objetivo en Marruecos. Es un logro muy importante y esperamos que sea el inicio de muchos más. [Quiero] que el objetivo principal sea llegar a Selección Mayor y poner a México en lo más alto. El equipo siempre fue con la convicción de buscar el primer lugar, pero reconozco la entereza con la que enfrentaron ese partido por el tercer lugar, con garra y corazón. Todo el reconocimiento a las jugadoras, estoy muy orgullo de ellas “, compartió Miguel Gamero.

La capitana de la Selección Mexicana Femenil Sub-17, Berenice Ibarra, aceptó que el grupo tenía el propósito de conquistar el trofeo de la Copa del Mundo, pero valoró que se pudiera obtener la presea de bronce.

“Para mí, fue una experiencia inolvidable que llevaré toda mi vida. Nuestro objetivo era quedar campeonas, pero siempre es bueno traer una mellada a México y dejar huella en los Mundiales. Desde el primer día, era pensar en grande y cambiar la historia de México y que las generaciones que vienen detrás de nosotras se motiven para cumplir su sueño de ser jugadoras profesionales”, manifestó.

Por su parte, la portera mexicana, que fue reconocida como la mejor del Mundial de Marruecos 2025 al recibir el Guante de Oro, añadió que la mentalidad que tuvieron fue clave para que lograra alcanzar las semifinales del Mundial.

“El objetivo era claro: traernos la de oro; no se logró, [pero] no bajamos la cabeza y, con la garra que tenemos [por] representar a México, queríamos traer algo a casa y se consiguió”, señaló.

Sobre ser considerada la mejor arquera de la Copa del Mundo, expresó que confiaba mucho en sus compañeras, sobre todo en las tandas de penaltis en las que se vistió de heroína, por lo que valoró el esfuerzo de ellas.

“Siempre voy a buscar ser mejor cada día, siempre va a haber algo qué mejorar, pero sí se me dan [los penaltis]”, aceptó entre risas.