Aún con el dolor que provocó la caída contra Países Bajos en semifinales, México deberá levantar la mirada: su esperanza está puesta en la medalla de bronce del Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos.

Contra un Brasil que construyó su camino con paso equilibrado, las dirigidas por Miguel Gamero se jugarán la vida por el tercer lugar de la justa mundialista. En el estadio Olímpico de Rabat, las futbolistas cargarán con la obligación de dejar el corazón en la cancha: “Tenemos que mantener el espíritu, la intensidad, querer estar. Será difícil, pero podemos luchar”, prometió el director técnico.

La escuadra nacional anhelaba más. Hasta antes del solitario gol que la delantera neerlandesa Lina Touzani hizo en la portería mexicana, el Tricolor Femenil sobrevivió 490 minutos sin recibir una anotación, gracias a la heroica defensa de la arquera Valentina Murrieta.

Pese a que la derrota dejó un sabor amargo, no quedó nada más que aceptarla, según aseveró el estratega. “Cualquiera de los demás participantes quisiera estar en nuestro lugar, compitiendo por un tercer sitio”, sentenció Gamero.

México llegará al partido con un saldo de tres victorias, dos derrotas y un empate, que se definió en favor del combinado nacional, gracias a una cardíaca tanda de penaltis. Así, mientras el Tricolor luchará contra Brasil por la medalla de bronce, Corea del Norte y Países Bajos se medirán por la gloria definitiva del Mundial Femenil Sub-17.