Sara Bejlek y Katrina Scott disputarán el título en la primera edición del Querétaro Open

En un cierre de infarto que capturó la esencia del tenis femenil, el Querétaro Open WTA 125 definió a sus dos finalistas de singles en el Club Campestre de esta ciudad, sede de la primera edición de este certamen.

La estadounidense Katrina Scott se convirtió en la primera en asegurar su boleto al duelo decisivo, al superar en un extenuante partido de tres horas y tres minutos a la belga Hanne Vandewinkel.

Ahora, Scott chocará contra la checa Sara Bejlek, quien avanzó con autoridad al despachar a la italiana Martina Colmegna por un contundente 6-3 y 6-2.

Ambas jugadoras, prometen una final inolvidable por el título inaugural.

El camino de Scott a esta instancia ha sido un testimonio de perseverancia. La tenista norteamericana, protagonizó el encuentro más largo del torneo hasta el momento.

Frente a Vandewinkel, Scott tuvo que navegar por aguas turbulentas en varios momentos clave. El marcador final, 6-7 (5), 6-2 y 7-5, refleja no solo la intensidad del duelo, sino también la capacidad de la estadounidense para revertir un guion adverso.

"No puedo creerlo, es mi primera final de WTA en general. Trabajé muy duro para llegar aquí y estoy muy contenta. Estoy tratando de ganar un partido a la vez. Ellas son buenas jugadoras, no creo en favoritas. Creo que todas están en la final por una razón", sentenció Scott.

Mientras tanto, Sara Bejlek, número 101 del ranking y favorita al título, no dio mayores opciones en su semifinal.

Contra Colmegna, la checa desplegó un juego sólido y ofensivo, rompiendo el servicio de la italiana en momentos cruciales para sellar el 6-3 en el primer set y un aplastante 6-2 en el segundo.

Bejlek, quien llega invicta en cuartos de final esta semana, mostró un saque letal y una movilidad impecable en la arcilla queretana.

Ahora, todo se reduce a Scott vs. Bejlek: una cita que no solo define una campeona, sino que marca el despegue de este evento en el calendario WTA.