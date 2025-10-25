Más Información

Falleció Manuel Lapuente, histórico entrenador mexicano, a los 81 años

¿Qué tan decisiva es la pole position para ganar el Gran Premio de México?

León vs Pumas: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de la Jornada 15 de la Liga MX, HOY, sábado 25 de octubre

Lando Norris toma la pole position y saldrá en primer lugar en el Gran Premio de México

Dodgers vs Blue Jays: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 2 de la Serie Mundial, HOY, sábado 25 de octubre

El piloto de McLaren, , mantuvo la fortaleza mostrada en la práctica 3 y se colocó al frente de la calificación para asegurar la pole position del Gran Premio de México, la primera de la escudería británica en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De los tres pilotos que compiten por el campeonato mundial de pilotos, Norris fue el más sólido en la clasificación. Charles Leclerc y Lewis Hamilton tomaron el segundo y tercer lugar.

Lando Norris durante la clasificación en el Autódromo Hermano Rodríguez | FOTO: Diego Simón/EL UNIVERSAL
Lando Norris durante la clasificación en el Autódromo Hermano Rodríguez | FOTO: Diego Simón/EL UNIVERSAL

