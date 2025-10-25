Lando Norris toma la pole position y saldrá en primer lugar en el Gran Premio de México

El piloto de McLaren, Lando Norris, mantuvo la fortaleza mostrada en la práctica 3 y se colocó al frente de la calificación para asegurar la pole position del Gran Premio de México, la primera de la escudería británica en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De los tres pilotos que compiten por el campeonato mundial de pilotos, Norris fue el más sólido en la clasificación. Charles Leclerc y Lewis Hamilton tomaron el segundo y tercer lugar.

Lando Norris durante la clasificación en el Autódromo Hermano Rodríguez | FOTO: Diego Simón/EL UNIVERSAL

En breve más información...