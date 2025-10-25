Lando Norris lidera la práctica 3 del Gran Premio de México 2025

Por primera vez en el fin de semana, McLaren tomó el liderato de una práctica libre en el Gran Premio de México y no pudo llegar en mejor momento. En la antesala de la clasificación, Lando Norris tomó el primer lugar tras marcar 1:16.633, acompañado por Lewis Hamilton, de Ferrari, y George Russell, de Mercedes.

Los líderes en las prácticas libres 1 y 2, Charles Leclerc y Max Verstappen, quedaron en cuarto lugar y sexto lugar respectivamente. El monegasco firmó 1:17.199, mientras el neerlandés marcó 1:17.242. Sin embargo, el tetracampeón del mundo no terminó contento con su equipo al terminar la tercera sesión.

"No hay agarre, ni delante ni detrás", dijo por radio. De cara a la clasificación, expresó los aspectos a mejorar.

Lando Norris tops the timesheets in final practice! 👏💨



Lewis Hamilton and George Russell secure P2 and P3 in a closely-fought session 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/WvfuvfaKJC — Formula 1 (@F1) October 25, 2025

El británico Lewis Hamilton fue una de las gratas sorpresas de la tercera práctica, incluso llegó a ser líder antes de que Norris se convierta en el más rápido.

En el último simulacro antes de la qualy, McLaren dejó mejores sensaciones, aunque Oscar Piastri quedó a seis décimas de su compañero, con quien compite junto a Max Verstappen por el campeonato mundial de pilotos.

Los principales beneficiados por los problemas que aqueja 'Mad Max' en el RB21 son los pilotos de la escudería británica y los de Ferrari, incluso Mercedes, quienes han marcado el ritmo este fin de semana.

Sin embargo, con los resultados previos de Leclerc, Verstappen y ahora Norris, se espera una clasificación bastante apretada.

RESULTADOS P3 GRAN PREMIO DE MÉXICO

1. Lando Norris | McLaren | 1:16.633

2. Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.978

3. George Russell | Mercedes | 1:17.145

4. Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.199

5. Oscar Piastri | McLaren | 1:17.232

6. Max Verstappen | Red Bull | 1:17.242

7. Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.253

8. Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:17.396

9. Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:17.415

10. Gabriel Bortoleto | Stake | 1:17.526

11. Liam Lawson | Racing Bulls | 1:17.552

12. Esteban Ocon | Haas | 1:17.574

13. Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.598

14. Nico Hülkenberg | Stake | 1:17.664

15. Carlos Sainz | Williams | 1:17.801

16. Alexander Albon | Williams | 1:17.994

17. Oliver Bearman | Haas | 1:18.046

18. Pierre Gasly | Alpine | 1:18.412

19. Franco Colapinto | Alpine | 1:18.581

20. Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.611