La salida de de los Pumas por la desaparición de su perrita Halo ha ocasionado un sinfín de reacciones, algunos se han posicionado a favor de lo hecho por el futbolista galés, pero otros lo han tundido, tal y como es el caso de Damián Zamoginly.

El futbolista ex del Arsenal y de otros clubes europeos llegó al club de la UNAM como un refuerzo bomba del Apertura 2025, pero su estancia en el cuadro universitario fue por solamente cuatro meses, cuando había firmado por alrededor de un año con los auriazules.

Zamoginly, actual analista de TUDN, compartió su pensar sobre lo sucedido con Ramsey, dejando en claro que esta acción fue totalmente antiprofesional por parte del mediocampista europeo.

"Lo que hizo Aarón Ramsey fue totalmente anti profesional. Primero ausentándose 2 semanas por haber perdido su perro y luego abandonando al equipo sin aportar absolutamente nada. Trajeron de refuerzo un ex jugador con pocas ganas de estar en la cancha", escribió en su cuenta de X.

¿Por qué se fue Aaron Ramsey de Pumas?

Con 34 años, el galés llegó a la Liga MX con la ilusión de revivir su carrera futbolística, la cual ya había pausado, y junto a su familia emprendió su viaje a la Ciudad de México.

Uno de sus pilares en su familia era su perrita Halo, una beagle de 11 años, quien lleva alrededor de tres semanas extraviado tras estar en un centro de cuidado de mascotas en San Miguel de Allende.

Pese a ofrecer alrededor de 20 mil dólares como recompensa por su mascota, no hubo ninguna novedad sobre el paradero de la perrita. Este habría sido el motivo por el cual Ramsey optó por no seguir jugando en Pumas, pues se vio muy afectado por lo sucedido.

