Kylian Mbappé anota en ocho fechas seguidas con el Real Madrid; comparte registro con Ferenc Puskás y Cristiano Ronaldo

Xabi Alonso cumplió su palabra. No hubo "ninguna represalia" con Vinícius, titular ante el Valencia, sin castigo tampoco de la afición del Santiago Bernabéu, sobrado de motivación para ganarse el perdón pero desacertado en la definición, fallando incluso un penalti que le dejó Kylian Mbappé, instalado en su momento más dulce con ocho jornadas consecutivas marcando.

Son registros que solamente alcanzaron elegidos, viejas leyendas del madridismo. El primero fue Ferenc Puskás, en 1960, con 11 goles en 8 jornadas consecutivas marcando. Más reciente Cristiano Ronaldo, voraz e incansable goleador. Primero igualó a Puskas en 2014, cuando marcó 9 tantos en 8 partidos seguidos de liga.

Cuatro años más tarde, en 2018, marcaba el techo al que se acerca Mbappé. Cristiano alcanzaba diez jornadas marcando hasta 18 goles. Kylian, que solamente se quedó sin marcar en un partido de LaLiga de los once del curso, ante el Mallorca en un choque en el que le anularos dos, va a la caza del portugués.

Desde entonces, Mbappé ha marcado 10 dianas con dobletes al Levante y Valencia, más goles a Real Sociedad, Espanyol, Atlético de Madrid, Villarreal, Getafe y Barcelona. Instalado en el mejor arranque goleador de su carrera con 18 goles en 14 partidos (máximo artillero de LaLiga con 13 en 11 jornadas), lanzado hacia su segunda Bota de Oro consecutiva tras compartir con el madridismo la primera.

De nuevo, como hizo en su discurso, hizo extensible su éxito individual a sus compañeros, mostrando que sin ellos nada sería posible. Posó con todos sobre el césped, pidiendo a los suplentes que se sumaran. Igual de generoso en el terreno de juego, buscando a Vinícius en un día especial para el brasileño.

Mbappé y Vinicius Jr Foto: AFP

Tras lo ocurrido en el clásico y su reacción desmedida al cambio de Xabi Alonso, llegaba el reencuentro con el madridismo. Su petición de perdón en las redes sociales tuvo el mismo efecto en la grada que la del vestuario en su entrenador. No hubo castigo del técnico tolosarra que mantuvo en el equipo titular a 'Vini' y acercó posturas. Una suplencia, pese a la 'coartada' del duelo europeo del martes en Anfield, había avivado el fuego.

Y la afición apoyó a su jugador. El segundo más coreado, tras Mbappé, en el momento de anunciar la alineación nombre a nombre por megafonía, con la imagen de Vinícius en el videomarcador y una ovación cerrada. Respondió dando todo lo que tenía el brasileño en el terreno de juego, recuperando ese desborde que le caracteriza para marcharse en velocidad en numerosas ocasiones. Pero le faltó el acierto en la definición para marcar.

A los diez minutos Mbappé le puso un balón para marcar y se topó con su zurdazo con el portero rival. Julen Agirrezabala también le alejaba del éxito a los 43 minutos cuando el segundo penalti a favor del Real Madrid, encontraba el gesto del francés, que ya había logrado su doblete, cediendo el lanzamiento a 'Vini'. Blando y a una zona de seguridad, volvió a errar. Sus intentos de disparos se encontraron con defensas y su partido quedó únicamente en voluntad.

De nuevo sustituido por Xabi Alonso y con un comportamiento radicalmente opuesto. Lección aprendida. A los 79 minutos se marchaba del césped del Bernabéu, de nuevo por Rodrygo, y buscaba la mano de su entrenador para sellar en público la paz en un Real Madrid que vuela en LaLiga y aumenta a ocho la distancia sobre el Barcelona.