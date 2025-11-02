Revelan fotos del posible jersey del América para el Clausura 2026

A partir de esta temporada, las Águilas del América comenzaron a ser vestidos por la prestigiosa marca alemana: Adidas, terminando así con una relación de 25 años con Nike y regresar con una empresa con la cual ya habían compartido varios torneos.

Desde su incorporación a la firma de las tres barras, el cuadro de Coapa ha sido colocado como uno de los clubes más influyentes representados por la misma a nivel mundial, por lo que el trato que reciben es de envidiarse.

Aunque en esta temporada hubo un par de críticas a los uniformes de las Águilas, Adidas ya está cocinando el que sería su tercer jersey para el Clausura 2026, con el objetivo de encontentar a los seguidores del cuadro de Coapa.

Nuevo uniforme del América. FOTO: ESPECIAL

¿Cómo va ser la nueva playera del América para el Clausura 2026?

Opaleak es un sitio bastante famoso que se ha popularizado por adelantar los diseños de varias camisetas de futbol, y fue la encargada de revelar imágenes de cómo lucirá la tercera playera de las Águilas para el torneo que viene.

De acuerdo con su filtración, el jersey alternativo del América será gris con vivos amarillos fosforescentes, representados en líneas ubicadas en los hombros y en toda la manga larga, así como la publicidad y el escudo del club.

El short también será del mismo color y contará con las características antes mencionada. Las calcetas también lucirán el mismo tono que la playera y los vivos fosforescentes.