AC Milan derrota a la Roma sin Santiago Giménez en la convocatoria

El Milan se mantiene con vida en sus aspiraciones de pelear por la Serie A gracias a la actuación del portero Mike Maignan, que rescató a su equipo con una buena actuación en la que incluyó una estirada milagrosa a un penalti lanzado por el argentino Paulo Dybala a ocho minutos del final.

El meta francés se erigió como el héroe de un equipo que, con un tanto de Pavlovic al filo del descanso, sumó tres puntos cruciales para acercarse al líder, el Nápoles, que pinchó esta jornada en su estadio frente al Como (0-0).

Maignan evitó que la Roma quitara ese honor al Nápoles. Con una victoria en San Siro, podía asaltar la primera plaza y alejar al Milan, que a su vez necesitaba los tres puntos para recuperarse de tres empates en los últimos cuatro puntos.

El guión no se presentaba muy halagüeño para Massimiliano Allegri, que finalmente no pudo contar con el mexicano Santi Giménez, duda hasta el último instante por un golpe en su tobillo derecho. Pulisic y Rabiot, también lesionados desde hace tres jornadas, siguieron el partido desde la grada.

Eran bajas importantes, pero no había excusas para el Milan, que, sin embargo, fue dominado por el Roma durante la primera media hora. Los hombres de Allegri sufrieron para mantener el marcador intacto ante una catarata de ocasiones de sus rivales, que dispararon hasta en seis ocasiones sobre la portería de Maignan.

Lo intentaron Cristante, Wesley, El Aynaoui, N'Dicka, Dybala y Franca. Entre las paradas de Maignan y la falta de puntería de los jugadores de la Roma, el Milan salió con vida de un inicio en el que su centro del campo, con Modric a la cabeza, fue completamente anulado.

Sin embargo, el equipo de Allegri despertó en el último cuarto de hora y Pavlovic apareció para amargar el descanso al Roma. Leao lanzó un contragolpe fulminante y el atacante serbio no desaprovechó la asistencia de su compañero para asestar un duro golpe a un equipo que mereció un premio mucho mayor tras los primeros 45 minutos.

La losa del tanto de Pavlovic fue muy pesada para el Roma, que estuvo a punto de recibir el segundo tanto al inicio de la segunda parte, cuando Ricci, Fofana, Leao y Nkunku, en cuatro ocasiones consecutivas acariciaron otro tanto para el Milan. Sobre todo Nkunku, que con el abdomen remató un córner al palo de la portería defendida por Svilar.

Pero como en la primera parte, pero al revés, cambiaron las tornas y en este caso, el Milan, que arrasó de salida, pasó a ser dominado por el Roma, que gozó de su oportunidad más clara a ocho minutos para el final cuando se encontró con un penalti por mano de Fofana en una falta lanzada por Pellegrini.

Y de nuevo, Maignan, como en los 45 minutos iniciales, apareció para rescatar a su equipo. Adivinó el lanzamiento de Dybala: se lanzó a su izquierda y detuvo el fuerte y ajustado lanzamiento del argentino.

Su parada fue la puntilla para el Roma, que tal vez mereció un premio mayor en su visita a San Siro, donde Maignan se hizo enorme para mantener con vida al Milan en su pelea por el liderato, en poder del Nápoles con un punto de ventaja sobre el Inter y el equipo de Allegri.