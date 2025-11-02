Charles Leclerc causa revuelo en redes tras pedirle matrimonio a su novia Alexandra Saint Mleux

Los festejos no paran para Charles Leclerc. El piloto monegasco de Ferrari anunció este domingo su compromiso con Alexandra Saint Mleux, un motivo que les permitió alargar sus celebraciones, luego de haber quedado segundo en el Gran Premio de México 2025.

Por medio de redes sociales, Leclerc compartió cómo fue la pedida de matrimonio que le hizo a su novia con raíces mexicanas, quien es una de las favoritas de la afición y que incluso lució un espectacular vestido tradicional en su visita a la Ciudad de México el pasado fin de semana.

El año pasado, Leclerc y Alexandra decidieron incluir a su relación a Leo, un Dachsund de pelo largo, quien se ha convertido en un inseparable para ambos y que fue pieza clave para la pedida de matrimonio.

En las imágenes compartidas por Charles, se observa que en una de ellas hay una placa en forma de hueso con la leyenda de "Papá quiere casarse contigo", la cual fue colocada en el collar de Leo, quien le hizo llegar el mensaje a Alexandra.

De igual manera, se puede ver que el futuro matrimonio disfrutó de una elegante cena, acompañados de cientos de pétalos de rosas y postres muy coloridos para esta ocasión tan especial, donde el más llamativo era una galleta en forma de hueso que decía "mamá dijo que sí".

Tras dar a conocer esta noticia, Charles y su novia se convirtieron en tendencia en redes sociales como Instagram y X (antes Twitter). Asimismo, la pareja fue felicitada por diversas figuras deportivas como Carlos Sainz (excompañero de Leclerc en Ferrari), Thibaut Curtois (portero del Real Madrid), Oscar Piastri (piloto de McLaren), Lewis Hamilton (su compañero en Mercedes), así como por cientos de sus seguidores.

Leclerc, su prometida y Leo se alistan para el Gran Premio de Brasil, el cual se corre el próximo fin de semana.