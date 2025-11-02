Más Información

Efraín Juárez sobre la protesta de la afición de Pumas: “Entiendo su malestar y lo respeto”

Liga MX: Pachuca vs Chivas - Jornada 16 - Apertura 2025

Jugador del Tec de Monterrey pisa intencionalmente a rival en pleno partido de la ONEFA

¿Por qué Santiago Giménez no fue convocado al partido del Milan contra la Roma?

AC Milan derrota a la Roma sin Santiago Giménez en la convocatoria

Este domingo el Milan venció (1-0) a la Roma en San Siro gracias al gol solitario de Strahinja Pavlović; los rossoneros firmaron un triunfo importante, sobre todo por tener dos bajas sensibles como las de Christian Pulisic y , quien no fue convocado para este partido.

El equipo dirigido por Massimiliano Allegri logró imponerse a la 'Loba' y así ubicarse en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos, a uno de distancia del líder Napoli.

Antes del partido, Allegri reveló por qué no convocó al delantero de la Selección Mexicana, ya que aún no se recupera de una molestia que presentó en el tobillo derecho.

"Respecto a Santi Gimenez tiene un problema en el tobillo, así que veremos hoy (sábado) si se une al equipo o regresa contra Parma”, declaró.

El próximo partido del Milan es el sábado 8 de noviembre contra el Parma, y ahí podría volver a las canchas el canterano del Cruz Azul. Esta temporada, el 'Bebote' no tiene goles ni asistencias en Serie A.

