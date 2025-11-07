Mazatlán y Necaxa empatan en el cierre de la fase regular; se despiden del Apertura 2025

Antes de que sonara el silbatazo inicial, los “Rayos” de Necaxa recibieron la noticia: el adiós era inevitable. La victoria que los “Gallos Blancos” de Querétaro consiguieron ante los “Bravos” de Juárez los dejó sin esperanza, matemáticamente eliminándolos del Apertura 2025.

Aún así, los “Rayos” saltaron a la cancha del estadio El Encanto con el mínimo deseo de sumar una quinta victoria en el torneo. Sin embargo, los “Cañoneros” de Mazatlán les metieron un susto gracias a que Fabio Gomes anotó desde los once pasos en el 45'+4'... El triunfo parecía inminente, hasta que Necaxa rescató el empate (1-1) en los últimos momentos del partido gracias a que Ricardo Monreal remató dentro del área.

Necaxa no dependía de sí mismo. Además de apropiarse de la victoria, necesitaba que Pumas, Santos Laguna, Atlas, Querétaro y el Atlético de San Luis perdieran en sus respectivos partidos. Y precisamente el triunfo de los “Gallos Blancos” fue lo que terminó por despedirlos del torneo.

Y Mazatlán sabía que ya estaba eliminado, sin nada más que hacer en el certamen.

Así terminó el último viernes de la fase regular, a la espera de que el resto de resultados definan cómo se disputarán las rondas definitivas del Apertura 2025. Y de que se defina qué pasara con el futuro del estratega Fernando Gago.