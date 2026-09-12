Ni la tormenta eléctrica impidió que Toluca, en el regreso de Paulinho, hilara una tercera victoria consecutiva y sepultara (5-2) al Atlas en la octava fecha del Apertura 2026.

Los escarlatas, seis días después de consagrarse campeones de la Leagues Cup, no tardaron en abrir el marcador en “El Infierno”. Alexis Vega (18') cobró la pena máxima, después de que Florián Monzón paró el balón con una mano y le concedió un penal a los Diablos Rojos.

Si bien el futbolista argentino (50') se redimió con un cabezazo, no fue suficiente para impedir la goleada que el último bicampeón del balompié mexicano le propinó al Atlas. Menos aún porque Jesús Angulo (21') y Federico Viñas (28') ampliaron rápidamente la ventaja de los escarlatas.

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Toluca en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Apertura 2026 - Foto: Imago7

Paulinho, después de superar exitosamente su lesión en el sóleo, regresó a las canchas de la Liga MX con su primera anotación en el torneo local. El goleador portugués abrazó efusivamente a Alexis Vega mientras, a lo lejos, el “Turco” Mohamed les rindió una mirada de aprobación.

En contraste, la defensa de los rojinegros desapareció por completo, al punto en el que un autogol de Jorge Rodríguez (59') los sepultó. El exfutbolista de Toluca desvió un centro de Jesús Gallardo que, al final, hundió profundamente a su actual equipo.

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Paulinho con Toluca, durante la fase regular del torneo Apertura 2026 - Foto: Imago7

El protocolo de tormenta eléctrica rescató, por unos instantes, a los Zorros del Atlas. Las condiciones climáticas en el Estadio Nemesio Diez obligaron a que el partido se detuviera por más de cuarenta minutos. Sin embargo, después de la reanudación, lo único que cambió fue que el caboverdiano Duk (78') le concedió un respiro a los rojinegros con un segundo tanto.

Con este resultado, los dirigidos por Antonio “El Turco” Mohamed hilaron cinco partidos sin conocer la derrota en el Apertura 2026. Aún tienen pendiente disputar la séptima fecha del certamen ante la Franja de Puebla.

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Por su parte, Atlas buscará reencontrarse con el sendero del triunfo ante Pumas, ya que suma tres duelos consecutivos sin salir victorioso.