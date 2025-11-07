Querétaro acaricia el Play-In del Apertura 2025; derrota a FC Juárez en el cierre de la fase regular

Pese a que los “Bravos” de Juárez quisieron amarrar el séptimo lugar de la tabla general, los “Gallos Blancos” de Querétaro despertaron: era ahora o nunca. No dependen de sí mismos, pero una victoria era necesaria para mantenerse con vida en el torneo. Y la consiguieron, después de derrotar 1-2 a la escuadra fronteriza.

A los “Gallos Blancos” les bastaron once minutos para animarse a abrir el marcador. Un remate dentro del área de Ali Dávila que despertó la esperanza de la escuadra queretana.

Pase lo que pase, los “Bravos” de Juárez ya están en el Play-In. De ahí no los va a sacar nadie. Sin embargo, dejaron escapar la posibilidad de amarrar el séptimo lugar de la tabla porque —en el veintiuno— Moises Castillo cometió un autogol.

Aunque Diego Valoyes descontó en el cincuenta y seis, no fue suficiente para cambiar el destino del partido.

Esta noche, los “Gallos Blancos” de Querétaro pueden dormir tranquilos. Hicieron lo que les correspondía. Ahora dependen de que Pumas, Santos Laguna y Atlas no ganen sus respectivos partidos para que el milagro fronterizo dé sus frutos: un boleto al Play-In del torneo. El último, y el más peleado.

