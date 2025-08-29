Toluca se impone ante el Atlético de San Luis; enciende el Estadio Alfonso Lastras Ramírez

Los "Diablos Rojos" de Toluca recuperaron terreno y se colocaron como cuarto de la tabla general, después de imponerse 3-1 al Atlético de San Luis, en duelo correspondiente a la jornada 7 que se disputó en el Estadio Alfonso Lastras.

Los choriceros tuvieron pleno dominio del rival, que intentó depertar en la recta final del encuentro, sin embargo, no le alcanzó el nivel ni el tiempo y perdió los tres puntos en casa.

De hecho, a los dirigidos por Antonio Mohamed le quitaron un tanto obra de Paulinho por un fuera de lugar, el portugués estaba adelantado unos centímetros.

Toluca abrió el marcador al minuto 28. Alexis Vega controló en la frontera del área y mandó un tiro cruzado que fue imposible de detener por Andrés Sánchez para poner el 1-0. Los locales intentaron reaccionar con un disparo de Sebastien Luc Salles-lamonge que terminó en las manos de Hugo González.

Antes de finalizar la primera parte, al minuto 45, llegó el 2-0. Jesús "Canelo" Angulo disparó, Román Torres alcanzó a desviar lo suficiente para cambiar la trayectoria de balón y enviarla a propio marco para poner el 2-0.

En el complemento, al 60', los "Diablos" consiguieron el tercero con el que prácticamente sentencieron el duelo. Robert Morales tocó por encima de Andrés Sánchez y envió a la red para el 3-0.

San Luis se acercó al 64'. Luis Nájera controló dentro del área grande y mandó un tiro que venció a Hugo González.

El momento dramático se vivió al 77 cuando Rodrigo Dourado recibió un golpe en la cabeza y terminó con sangre; se utilizó el protocolo de conmoción. Minutos después, el jugador pudo regresar a la cancha.