Rayadas de Monterrey golea al Alianza y mantiene vivas las posibilidades de pasar a semifinales

Las Rayadas de Monterrey del fútbol mexicano golearon este miércoles por 8-0 al Alianza FC salvadoreño para mantener vivas sus posibilidades de clasificarse a las semifinales de la Copa de Campeonas de Concacaf W.

Alice Soto, tres veces, la brasileña Daiana Da Silva, Diana Evangelista, la sudafricana Jermaine Seoposenwe y Katty Martínez fueron las anotadoras del cuadro mexicano, que completó la masacre con un autogol de la guardameta Samatha Valadez.

En su estadio en Monterrey, norte de México, las mexicanas pasaron por encima de un rival con poca capacidad de respuesta al que superaron de inicio a fin.

Monterrey comenzó con líneas adelantadas; pronto pisó el área rival y en el 14 tomó ventaja con un cabezazo de Da Silva a pase de Christina Burkenroad.

A partir de ahí las Rayadas fueron superiores ante un oponente que renunció al ataque, aunque eso no significó que defendiera bien.

Evangelista anotó en el 27, de derecha con asistencia de Daniela Monroy; en el 33 Seoposenwe lo hizo de cabeza y en el 45 Soto convirtió de media distancia.

En la segunda parte la portera Valadez metió el balón en propia puerta en el 60; Martínez anotó de testa, en el 79 y Soto cerró con un elegante gol de derecha en el 80 y otro de zurda desde fuera del área, en el 85.

Las Rayadas sumaron sus primeros tres puntos y se colocan en tercer lugar del grupo, detrás del Gotham NJ/NY, con nueve unidades, y el Washington, con seis.

El 2 de octubre el equipo mexicano recibirá al Vancouver Rise Academy y el 15 visitará al Washington.