A falta de dos semanas para que termine el mercado de pases internacional, las Chivas podrían perder a otro jugador que daría el salto al futbol europeo. Se trata de Raúl 'Tala' Rangel, que es pretendido por el Dinamo Zagreb de Croacia, equipo en la etapa clasificatoria de la Champions League.

Este miércoles trascendió que el Olympiakos ya tiene amarrado el fichaje de Armando 'La Hormiga' González, el primer futbolista mexicano en salir a Europa después del Mundial 2026, y el Tala podría seguir sus pasos en otra liga.

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De acuerdo con Matteo Moretto, especialista en fichajes, el conjunto croata está interesado en los servicios del portero de Chivas, aunque todavía no hay información sobre la respuesta del Guadalajara.

Como el Tala, que además es el portero titular de la Selección Mexicana, tiene contrato vigente con las Chivas hasta 2028, el Rebaño podría pedir hasta 15 millones de dólares para conceder su salida.

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