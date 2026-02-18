Pumas Femenil quiere imponer miedo en sus rivales y sueña con su primer campeonato en la Liga MX Femenil

Más Información
Este viernes las Pumas recibirán a Tigres en el estadio Olímpico Universitario por la jornada 10 de la Liga MX Femenil y un triunfo podría consolidar al equipo como uno contendiente al título.
En conferencia de prensa, las futbolistas Paola Chavero y Alejandra Guerrero revelaron la intensidad con la que trabaja el equipo para lograr sus dos objetivos principales: clasificar a Liguilla, y conseguir el primer título de Liga en la historia de Pumas Femenil.
“En los entrenamientos se ve que podemos ganar un título. Estamos para eso. Tenemos jugadoras con experiencia y calidad, que ya han sido campeonas, entonces nos motivan para conseguir algo grande”, declaró Guerrero.
Alejandra, que este torneo ha sido contemplada como lateral, manifestó que “este partido lo vemos como un rival de liguilla y anímicamente estamos preparadas, listas. Estoy segura que vamos a salir bien y tener un buen resultado”.
Chavero coincidió con su compañera y aunque expresó su respeto hacia el cuadro regiomontano, cree que la racha invicta en Ciudad Universitaria se mantendrá.
“Estos partidos se viven a tope, ellas siempre están peleando un campeonato y nosotras estamos para eso y queremos que nos tengan miedo. Tigres no tiene su mejor momento pero vendrá aquí con todo y nosotras a defender la casa como siempre”, declaró.
“Sabemos que CU es pesado y que somos fuertes de locales. Deberemos aprovechar la altura”, agregó.
Solamente un punto divide a Pumas y a Tigres en la tabla de posiciones y uno de los invictos llegará a su fin. O las dirigidas por Roberto Medina pierden su primer partido como local, o las Amazonas caen por primera vez fuera de casa.
