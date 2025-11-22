Pumas: ¿Cuántos años tiene el equipo auriazul sin ser campeón de la Liga MX?

Los Pumas no pudieron derrotar (3-1) al Pachuca en el Play-In y dejaron escapar su oportunidad de alcanzar la Liguilla del Apertura 2025.

El equipo de Efraín Juárez perdió con los Tuzos en el estadio Hidalgo y quedó eliminado. A diferencia del torneo pasado, se despidió en una instancia antes.

Los del Pedregal no pudieron responderle a la afición auriazul que los acompañó en el Huracán y que no los dejó de alentar en un ningún momento. Terminaron defraudando y sumaron un nuevo fracaso en su más reciente historial.

Lee También Efraín Juárez tras la eliminación de Pumas del Play-In: “El no intentar sí es fracaso”

Con goles de Kenedy (dos) y Enner Valencia), el Club Universidad Nacional se llevó una derrota más que dolorosa en la Bella Airosa. La anotación de Pedro Vite sólo hizo que el marcador no fuera tan abultado.

De esta manera, los Pumas no consiguieron instalarse en los cuartos de final y llegaron a dos torneos sin poder hacerlo.

Además, se quedaron sin la posibilidad de romper su larga racha de no poder conquistar el título de la Liga MX.

Lee También José Ramón Fernández explota contra Efraín Juárez y los Pumas, luego de que se quedaran sin Liguilla

¿Cuántos años tienen los Pumas sin ser campeón de la Liga MX?

El Club Universidad Nacional levantó su último trofeo en el Clausura 2011, que significó su séptima estrella.

Es decir, los Pumas acaban de cumplir 14 años sin ser campeones en la Primera División del futbol mexicano.

Traducido en torneos cortos, lo que hace todavía más grande la crisis sin campeonatos, suman 27 certámenes.

Además, desde que aquel trofeo que le arrebataron al Monarcas en el estadio Olímpico Universitario, únicamente han podido disputar dos finales (Apertura 2015 y Guard1anes 2020).

Desde su fundación en 1954, esta es la segunda racha más larga del equipo universitario sin colocar un trofeo sus vitrinas.

La primera se dio en sus primeros años dentro de la Primera División, donde se tardaron 15 años en ser campeones; su primera temporada la jugaron en 1962-63 y fueron campeones hasta la 1976-77, es decir, 15 años después.

Sin embargo, si los Pumas no consiguen levantar el título del próximo torneo (Clausura 2026), estarán alcanzado, una vez más, una sequía de 15 años sin campeonatos.

El próximo 22 de mayo es la fecha negativa marcada en el calendario del Club Universidad Nacional para el próximo año.