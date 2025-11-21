Pumas: ¿Cuántos canteranos utilizó Efraín Juárez en el Apertura 2025?

Los Pumas terminaron su participación en el Apertura 2025 de la Liga MX, tras quedar eliminados en el Play-In.

El equipo de Efraín Juárez perdió (3-1) con el Pachuca en el estadio Hidalgo y dejó escapar la oportunidad de avanzar a un segundo duelo, para buscar instalarse en los cuartos de final.

En la conferencia de prensa pospartido, el propio director técnico mexicano resaltó que su escuadra terminó jugando con seis futbolistas surgidos de las fuerzas básicas auriazules.

Jorge Ruvalcaba, Pablo Bennevendo, Stanley García, Emiliano Villaseñor, Santiago Trigos y Ángel Rico fueron los jugadores “nacidos” en La Cantera que se encontraban sobre el terreno de juego del estadio Hidalgo, al concretarse la dolorosa eliminación para el Club Universidad Nacional.

Además, de cambio, habían salido Pablo Monroy, Santiago López, Rodrigo López y José Caicedo, es decir, Efraín Juárez utilizó once 10 canteranos en el duelo del Play-In contra los Tuzos.

Sin embargo, la apuesta del director técnico mexicano por los juveniles no se dio únicamente en su último partido del semestre, sino que, a lo largo del torneo, les brindó la confianza.

¿Cuántos canteranos de los Pumas utilizó Efraín Juárez en el Apertura 2025?

En los 18 juegos que disputaron los Pumas en el Apertura 2025, Efraín Juárez utilizó a 14 futbolistas surgidos de La Cantera y debutó a seis (cinco en Liga MX y uno en Leagues Cup); entre todos, sumaron un total de 7,535 minutos jugados.

Pablo Bennevendo (1,565 minutos), Ángel Azuaje (705), Alfonso Monroy (262), Jorge Ruvalcaba (1,377), José Luis Caicedo (1,233), Santiago Trigos (1,009), Rodrigo López (727), Ángel Rico (110) y Santiago López (267) fueron los canteranos que mayor participación tuvieron en el torneo.

Mientras que Rodrigo Parra (180 minutos), Emiliano Villaseñor (42), Stanley García (25), Dennis Ramírez (14) y Misael Torres (19) fueron los que debutaron con el primer equipo universitario.

En comparativa con otros directores técnicos, Efraín Juárez ya es el que más futbolistas de las fuerzas básicas auriazules ha utilizado en su primer torneo completo, en los últimos cinco años.

Por ejemplo, Andrés Lillini ocupó a 10 canteranos en 17 juegos de la Fase Regular del Apertura 2020, quienes sumaron 5,273 minutos y, además, realizó cuatro debuts.

Con Rafael Puente, participaron 11 futbolistas formados en La Cantera en 12 encuentros del Clausura 2023; se estrenaron en Primera División cuatro, acumulando 2,487 minutos.

Por su parte, Antonio Mohamed alineó a 10 canteranos, quienes sumaron 2,787 minutos en 17 duelos el Apertura 2023; sólo debutó a uno.

Con Gustavo Lema, fueron nueve los surgidos de las fuerzas básicas, dos de ellos como debutantes, en el Clausura 2024; entre todos, sumaron 3, 331 minutos.

De esta manera, Efraín Juárez ha cumplido con la encomienda con la que llegó a los Pumas: apostar por futbolistas "nacidos" en La Cantera.