Liga MX: Pachuca vs Pumas - Play In del Apertura 2025 - EN VIVO

Marcelo Bielsa responde a críticas y asegura que seguirá al mando de Uruguay

David Faitelson se reencuentra con excompañeros de ESPN y realizan un programa en Televisa

Italia mantiene la esperanza de clasificar al Mundial de 2026; se jugará la vida ante Irlanda del Norte

Remodelación del Estadio Banorte acaba con la identidad americanista del Coloso de Santa Úrsula

Los Pumas visitan esta noche al Pachuca en el estadio Hidalgo, en el primer duelo del Play-In del Apertura 2025.

El equipo de Efraín Juárez se enfrentará a los Tuzos en un partido a matar o morir.

El ganador del partido se tendrá que definir en los 90 minutos o en la tanda de penaltis. Quién lo consiga, estará avanzando al segundo encuentro y se enfrentará al perdedor del Tijuana vs FC Juárez.

Los del Pedregal se metieron de último momento a la Fase Final, por lo que intentarán seguir avanzando para poder instalarse en la Liguilla.

Aunque, la misión luce bastante complicada, necesitan ganar dos juegos y en condición de visitante. Después, su “premio” sería enfrentarse al actual campeón y superlíder del futbol mexicano, el Toluca.

Los Pumas se juegan el torneo en el la Bella Airosa, ante un Pachuca que llega con mucha incertidumbre tras la salida de Jaime Lozano y la llegada de Esteban Solari.

Además, el club universitario llegar con cansancio acumulado en sus futbolistas que participaron en la Fecha FIFA con sus respectivas selecciones.

Es ahora o nunca. Los Universitarios y los Tuzos disputarán un partido fundamental para sus aspiraciones de colarse a la Fiesta Grande. No hay mañana para ninguno.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

MIN 10 - Pachuca 0-0 Pumas

COMENZÓ EL PARTIDO

LOS 11 DE PUMAS

LOS 11 DE PACHUCA

