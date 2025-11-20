Liga MX: Pachuca vs Pumas - Play In del Apertura 2025 - EN VIVO

Los Pumas visitan esta noche al Pachuca en el estadio Hidalgo, en el primer duelo del Play-In del Apertura 2025.

El equipo de Efraín Juárez se enfrentará a los Tuzos en un partido a matar o morir.

El ganador del partido se tendrá que definir en los 90 minutos o en la tanda de penaltis. Quién lo consiga, estará avanzando al segundo encuentro y se enfrentará al perdedor del Tijuana vs FC Juárez.

Los del Pedregal se metieron de último momento a la Fase Final, por lo que intentarán seguir avanzando para poder instalarse en la Liguilla.

Lee también ¡Les cayó el jefe! Amaury Vergara acudió al entrenamiento de Chivas de cara a los cuartos de final contra Cruz Azul

Aunque, la misión luce bastante complicada, necesitan ganar dos juegos y en condición de visitante. Después, su “premio” sería enfrentarse al actual campeón y superlíder del futbol mexicano, el Toluca.

Los Pumas se juegan el torneo en el la Bella Airosa, ante un Pachuca que llega con mucha incertidumbre tras la salida de Jaime Lozano y la llegada de Esteban Solari.

Además, el club universitario llegar con cansancio acumulado en sus futbolistas que participaron en la Fecha FIFA con sus respectivas selecciones.

Lee también David Faitelson se reencuentra con excompañeros de ESPN y realizan un programa en Televisa

Es ahora o nunca. Los Universitarios y los Tuzos disputarán un partido fundamental para sus aspiraciones de colarse a la Fiesta Grande. No hay mañana para ninguno.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

MIN 10 - Pachuca 0-0 Pumas

Las primeras indicaciones del argentino como nuevo timonel de los Tuzos 🗣️



Esteban Solari está viviendo su debut con el Pachuca, luego de sustituir a Jaime Lozano en el banquillo blanquiazul 🤍💙 pic.twitter.com/H2CPy7Tjr4 — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 21, 2025

COMENZÓ EL PARTIDO

Arrancaaaaaaaa el partido en Hidalgo ⚽️



Luis Enrique Santander hace su sonar su silbato y comienza el primero tiempo del Pachuca vs Pumas 🤩 pic.twitter.com/9nlTy9BMp7 — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 21, 2025

LOS 11 DE PUMAS

LOS 11 DE PACHUCA