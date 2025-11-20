Liga MX: Pachuca vs Pumas - Play In del Apertura 2025 - EN VIVO

Más Información
Los Pumas visitan esta noche al Pachuca en el estadio Hidalgo, en el primer duelo del Play-In del Apertura 2025.
El equipo de Efraín Juárez se enfrentará a los Tuzos en un partido a matar o morir.
El ganador del partido se tendrá que definir en los 90 minutos o en la tanda de penaltis. Quién lo consiga, estará avanzando al segundo encuentro y se enfrentará al perdedor del Tijuana vs FC Juárez.
Los del Pedregal se metieron de último momento a la Fase Final, por lo que intentarán seguir avanzando para poder instalarse en la Liguilla.
Aunque, la misión luce bastante complicada, necesitan ganar dos juegos y en condición de visitante. Después, su “premio” sería enfrentarse al actual campeón y superlíder del futbol mexicano, el Toluca.
Los Pumas se juegan el torneo en el la Bella Airosa, ante un Pachuca que llega con mucha incertidumbre tras la salida de Jaime Lozano y la llegada de Esteban Solari.
Además, el club universitario llegar con cansancio acumulado en sus futbolistas que participaron en la Fecha FIFA con sus respectivas selecciones.
Es ahora o nunca. Los Universitarios y los Tuzos disputarán un partido fundamental para sus aspiraciones de colarse a la Fiesta Grande. No hay mañana para ninguno.
LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
MIN 10 - Pachuca 0-0 Pumas
COMENZÓ EL PARTIDO
LOS 11 DE PUMAS
LOS 11 DE PACHUCA
