Pumas conserva su invicto y se lleva los mejores MEMES; tras ganarle a Puebla

Si bien Pumas aún conserva su carácter invicto, la afición auriazul está molesta. La escuadra universitaria descansará esta noche como sublíder del torneo Clausura 2026, pero eso no quita la falta de contundencia que demostró a lo largo de la victoria (3-2) que rescató ante Puebla.

Después de sufrir un fracaso en la Copa de Campeones de la Concacaf, Pumas saltó a la cancha del Estadio Cuauhtémoc para disputar la sexta fecha del actual certamen.

Pese a que “La Franja” tomó la delantera con los goles de Pablo Vargas (29') y Édgar Guerra (21'), los auriazules rescataron el triunfo gracias al “Memote” Martínez (44'), Robert Morales (64') desde los once pasos y Juninho Vieira (88').

A lo largo del compromiso, la afición de Pumas mostró su descontento por el rendimiento que mostraron tanto los jugadores, como el estratega Efraín Juárez. Estos son algunos de los memes que dejó el partido.

Así se dio la respuesta en redes sociales, durante el partido entre Puebla y Pumas

Ya estamos listos para ver a los Pumas de Nathan Silva, Memote Martinez y Ruben Duarte (el martes juré no volver a ver ni un partido) pic.twitter.com/4tV4QFDFAi — Momentos Sublimes de Pumas (@MexicoUd) February 14, 2026

*Le llevas flores a la que te gusta el 14 de febrero*



Ella: Gracias Amigopic.twitter.com/63xYQN9vU6 — Lu12 (@LuisdonaldoRom7) February 13, 2026

Otra vez les ganaron la marca a los defensas de Pumas?



Que noveda... pic.twitter.com/3JZ1KS1b99 — 🔸El Tío Alex Auriazul 🔸 (@AlexsAuriazul) February 14, 2026

Como cuando tus jugadores no saben defender pero ya aprendieron que Zeus se transformó en un toro blanco para poder darse a Europa.pic.twitter.com/H7ILQZPFwr — Ricks (@RiicksTafarii) February 14, 2026