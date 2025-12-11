Preventa del México-Portugal dura menos de 60 minutos y provoca quejas

Luego de un día lleno de problemas y quejas en sus plataformas oficiales, la plataforma ‘Fanki’ inició este jueves la preventa de boletos para el partido amistoso entre México y Portugal, que se disputará el 28 de marzo de 2026 en la cancha del Estadio Azteca.

El partido ha generado una gran expectativa entre la afición mexicana por la reinauguración del inmueble de cara a la Copa del Mundo de 2026 y la posibilidad de ver en México a Cristiano Ronaldo. Desde temprano, los seguidores comenzaron el proceso de compra en la fila virtual.

Con la esperanza de alcanzar algún acceso, varios fanáticos de diferentes partes del país se llevaron una gran decepción a los pocos minutos de iniciada la preventa, al enterarse mediante redes sociales que se habían agotado los boletos en menos de una hora para tarjetahabientes de Banorte.

"Estimadísima afición de la Selección Mexicana: ¡La Preventa Banorte se agotó! Gracias por demostrar, una vez más, que su pasión no tiene límites", escribió la plataforma en su cuenta oficial.

La notificación provocó molestia entre los usuarios en redes sociales, quienes criticaron el sistema de compra y compartieron pruebas de lo lento que resultaba conseguir una entrada.

Los seguidores y amantes del futbol tendrán todavía una oportunidad más de adquirir un pase para ver el histórico partido. La venta general será este sábado 13 de diciembre y podría superar los 230 mil usuarios, una cantidad que quedó registrada en esta primera fase.