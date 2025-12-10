Enrique 'Perro' Bermúdez informa que excompañero narrador de Televisa se encuentra grave de salud

Enrique 'Perro' Bermúdez, una de las voces más reconocidas en los medios de comunicación deportivos en México y Estados Unidos, compartió hace unas horas una triste situación.

Mediante sus redes sociales, la icónica voz de Televisa informó sobre el estado de salud de uno de sus excompañeros en la empresa, quien se encuentra muy grave.

Se trata de Roberto Guerrero Ayala, narrador referente en la década de los noventa y durante muchos años responsable de transmitir las emociones de la Liga MX en los duelos de local de Atlas y Guadalajara.

"Me acaba de informar el nieto de Roberto Guerrero Ayala que mi querido Roberto está grave, los invito a orar por su salud", escribió en su cuenta de X, el mensaje estuvo acompañado por una fotografía de su amigo.

Roberto Guerrero Ayala, con seis décadas de trayectoria, formó parte de grandes equipos de transmisión en la ahora TUDN, siempre con un estilo lleno de pasión que conquistó a los aficionados.

FOTO: ESPECIAL - Roberto Guerrero Ayala

Tras la publicación de Bermúdez, varios compañeros periodistas enviaron mensajes de apoyo para Guerrero, quien según el último reporte tiene la oxigenación muy baja.