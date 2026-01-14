Presidente de la Liga Mexicana del Pacífico confía que México será bicampeón de la Serie del Caribe

La edición número 68 de la Serie del Caribe, que se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero en Jalisco, representa una oportunidad de oro para México de volver a consagrarse campeón del prestigioso torneo de beisbol después de 10 años.

Salvador Escobar Cornejo, en su primer año como presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, confesó en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes que contar con dos representantes en esta edición y la localía, serán factores fundamentales para ganar la Serie del Caribe este año en Guadalajara y el que viene en Hermosillo.

“Antes del arranque de la temporada decía que México sería campeón de la Serie del Caribe y ahora lo tendremos en casa y también creo que seremos bicampeones en Hermosillo. No hay duda que la expectativa no es menor al campeonato, si le agregas que tendremos dos equipos de México, nos da más alternativas y me permite ser optimista”, declaró.

Actualmente, los Algodoneros de Guasave, Tomateros de Culiacán, Águilas de Mexicali y Charros de Jalisco, disputan por un lugar en la gran final de la Liga del Pacífico y como “recompensa” extra, el boleto a la Serie del Caribe donde se medirán contra los campeones de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá.

Además, Escobar reveló que “existe un compromiso entre los dueños de los clubes para apoyar con una inversión para reforzar ambas escuadras para ir por el campeonato”.

La última vez que México conquistó la Serie del Caribe fue hace 10 años, cuando los Venados de Mazatlán vencieron a la novena venezolana, los Tigres de Aragua, en Santo Domingo, la capital de República Dominicana.

Asdrúbal Gómez, integrante del Comité Organizador de Guadalajara, declaró a EL UNIVERSAL que “ahora las condiciones son inmejorables al ser en Jalisco para poder ser campeones. El estadio Panamericano está listo para recibir a los equipos que representen nuestros colores y la historia se está contando para que eso que aparentemente suena como un sueño se cumpla”.

