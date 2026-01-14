Real Madrid es humillado con LOS MEJORES MEMES tras la eliminación en Copa del Rey contra el Albacete

Este miércoles el Real Madrid fue eliminado en octavos de final de la Copa del Rey por el modesto Albacete, equipo de la Segunda División de España.

Al minuto 91, Gonzalo García había empatado el partido para los merengues y todo indicaba que ese era el gol que marcaría una nueva remontada del Madrid; sin embargo, Jefté Betancor, la gran figura del partido, anotó su doblete al minuto 94 para ahogar la ilusión madridista y amargar el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo.

El Madrid sufrió todo el partido. Javier Villar del Fraile (42') abrió el marcador para el Albacete y fue Franco Mastantuono (45+3') quien empató sobre el final del primer tiempo.

Jefté anotó su primer gol al minuto 82, pero como ya se mencionó anteriormente, aunque el Madrid intentó activar su ADN que lo ha llevado a un sinfín de remontadas, esta vez no funcionó.

En redes sociales los aficionados no perdonaron esta vergonzosa eliminación del Madrid. Entre fanáticos del Real Madrid y del Barcelona se burlaron con LOS MEJORES MEMES de esta eliminación en octavos de final.

Xabi Alonso, Florentino Pérez, Vinicius Jr. y Arbeloa fueron las principales víctimas de las burlas.

Los MEJORES MEMES de la eliminación del Real Madrid de Copa del Rey contra el Albacete

