La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre afronta este jueves el que, hasta ahora, luce como su compromiso más exigente en la fase de grupos del Mundial 2026, al medirse ante Corea del Sur, un rival dinámico, veloz y altamente competitivo que pondrá a prueba las aspiraciones del Tricolor en el torneo.

Con el respaldo incondicional de miles de aficionados en el Estadio Guadalajara y millones más siguiendo la transmisión a distancia, el conjunto nacional buscará sumar su segunda victoria y alcanzar las seis unidades, tras el triunfo conseguido en su debut frente a Sudáfrica.

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Un resultado favorable ante los asiáticos no solo desataría la euforia de la afición —que ya se ha congregado en diversas plazas públicas a lo largo del país—, sino que también tendría un impacto clave en el panorama del grupo, al dejar a México con el primer lugar del Grupo A y la oportunidad de no salir del Estadio Ciudad de México.

Este escenario ideal para el equipo mexicano se sostiene en el reglamento de la FIFA, donde el primer criterio de desempate es el enfrentamiento directo entre selecciones, lo que le otorgaría una ventaja determinante en caso de empate en puntos.

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México cierra su participación en la fase de grupo ante Chequia, cuadro que empató ante Sudáfrica hace unas horas.