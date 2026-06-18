Con todos los reflectores puestos en la Copa del Mundo, la Liga MX parecía haber quedado momentáneamente en segundo plano; sin embargo, el mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026 ha dado un golpe de autoridad que volvió a captar la atención de los aficionados.

Pumas, uno de los clubes más representativos del país, sorprendió al cerrar la incorporación de una exfigura de las Águilas del América. Se trata de Andrea Pereira, exjugadora del América Femenil, quien fue presentada como el nuevo refuerzo estelar del conjunto universitario.

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A través de sus redes sociales, el equipo del Pedregal anunció la llegada de la futbolista española, procedente de Pachuca, desatando de inmediato el entusiasmo de la afición auriazul, que ya espera verla en acción con su nueva camiseta.

Pereira, quien se consolidó como una de las jugadoras más identificadas con el América desde su llegada al futbol mexicano, no tardó en responder al anuncio, agradeciendo la bienvenida y mostrando su ilusión por iniciar este nuevo capítulo en su carrera con Pumas.

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