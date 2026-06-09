La conexión entre la afición mexicana y la Selección de España quedó evidenciada en cada instante de su visita al país, donde el combinado ibérico fue arropado con un respaldo poco habitual para un equipo extranjero.

Entre aplausos, cánticos y muestras constantes de cariño, Pedri, uno de los referentes del equipo, no pasó por alto el afecto recibido y se tomó un momento para agradecer a los seguidores mexicanos que acompañaron al conjunto europeo durante toda su estancia.

Con mucha emoción y una gran sonrisa, el jugador del FC Barcelona aseguró estar sorprendido por lo famoso que es en México, agradeciendo el cariño de los fans.

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"Me queda agradecer a la afición, y más por corear mi nombre; siempre es bonito y, sobre todo, de cara a un Mundial. La verdad, no sabía que tenía tanto cariño aquí y me hace sentir especial", mencionó en zona mixta.

¡AGRADECIDO CON EL CARIÑO DE MÉXICO! 🇲🇽♥️🥺



Pedri, figura de la Selección de España quedo sorprendido por los fanáticos mexicanos pic.twitter.com/dm1LL9WAq7 — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 9, 2026

El futbolista, pieza clave en el esquema de Luis de la Fuente y llamado a ser protagonista en la próxima justa de la FIFA, fue contundente al señalar que se encuentra plenamente preparado para el debut, con la ilusión intacta de seguir regalándole alegrías a su país.

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"Me encuentro con ganas de que inicie el Mundial, me siento en gran forma y con el deseo de poder ganarlo", finalizó.

España debutará en la Copa del Mundo de 2026 frente a Cabo Verde, dentro de la actividad del Grupo H, sector que también comparte con Arabia Saudita y Uruguay, duelo este último que se disputará en la ciudad de Guadalajara.