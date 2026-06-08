La Selección Española encontró en México ese cierre perfecto que días atrás se le negó frente a su gente. En una noche cargada de emoción, con sabor a Mundial y arropada por la afición mexicana, la Furia Roja firmó una actuación convincente que sirvió como broche final a su preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Con un once mucho más cercano al que debutará en la justa mundialista ante Cabo Verde, el equipo dirigido por Luis de la Fuente mostró solidez, intensidad y contundencia en el Estadio Cuauhtémoc, escenario que volvió a respirar futbol internacional de primer nivel. El resultado, un triunfo (3-1) sobre Perú, reflejó el crecimiento del conjunto ibérico en el momento justo.

Con prácticamente todo el estadio teñido de rojo y la afición celebrando cada pase y cada ataque encabezado por Ferran, Pedri y Oyarzabal, el conjunto europeo se adueñó del partido desde el arranque, ejerciendo un dominio claro y generando constantes aproximaciones a la portería andina durante los primeros minutos.

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La primera gran emoción de la noche no tardó en llegar: apenas sonó el silbatazo inicial, España tomó la iniciativa y, con un potente disparo de Mikel Oyarzabal al minuto 2, desató la euforia en las gradas.

¡GOOOOL DE ESPAÑA! 🇪🇸 ⚽️



Oyarzabal de larga distancia con apenas 2️⃣ minutos en el marcador



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El dominio europeo continuó y, pasada la primera media hora de juego, España amplió la ventaja cuando Pedri empujó el balón al fondo de las redes al minuto 32.

Para el complemento, ambos técnicos movieron sus piezas con la intención de modificar el ritmo del encuentro, pero las variantes no alteraron el guion. España mantuvo el control del balón y volvió a golpear al minuto 54, cuando Yeremy Pino aprovechó una jugada bien elaborada para aumentar la ventaja.

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Con el tercer gol, España bajó el ritmo y le cedió la posesión a Perú, que en uno de sus primeros acercamientos logró acortar distancias con el tanto de Jairo Vélez al minuto 66.

¡GALLESE SE COME EL GOL! 😰



Error del arquero con el centro de Yeremy y España ya golea en el Estadio Cuauhtémoc ❌



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En la recta final, ambos equipos tuvieron opciones frente a la meta rival, pero la falta de contundencia y el cansancio evitaron a los fanáticos cantar más goles, en una noche que seguro quedó en la memoria.