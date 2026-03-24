Pavel Pardo hace un llamado a la afición mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026

La cuenta regresiva indica que ya faltan menos de tres meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y la euforia mundialista comienza a crecer en la Ciudad de México.

Tener un poco del Mundial en suelo nacional es algo único para todo el país. Así lo considera Pavel Pardo, el exfutbolista de la Selección Mexicana quién disputó dos Copas Mundiales: Francia 1998 y Alemania 2006.

“Mi primer mundial fue en Francia 98, ahí veíamos toda la tribuna de verde cuando cantábamos el Himno. El aficionado mexicano es el mejor del mundo, de verdad lo digo, la pasión, la energía, lo que hace para ir al Mundial, ya me ha tocado, esa parte, esa conexión que existe, con los jugadores. No se puede comparar", declaró el "Bebé" durante un evento comercial.

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Ahora que la gran justa será en territorio nacional Pardo hace un llamado a la afición mexicana para apoyar al Tricolor, que busca hacer historia en el futbol mundial.

"Tiene un valor importante, cuando se está en el himno... recuerdo y se me pone la piel chinita, es esa pasión que el aficionado te entrega y lo recibes, es una motivación extra, hoy más que nunca, los necesitamos, jugamos en casa y será una experiencia inolvidable. El del 86 me tocó con mi papá en el estadio Jalisco”, concluyó el ex de Atlas y América.

La Selección Mexicana disputará su fase de grupos en suelo nacional; dos encuentros en la Ciudad de México y uno más en Guadalajara. Será la tercera edición que México dispute un Mundial en casa y esta vez quieren superar lo conseguido en el 86, donde llegaron a Cuartos de Final.

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