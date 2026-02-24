Paramount+ enciende la jaula: México tiene nuevo hogar para la UFC

El rugido del octágono ya no es solo un eco de las grandes arenas del mundo. En México, es identidad, es orgullo, es conversación nacional. Desde el mes de enero, esa pasión tenida un nuevo escenario: Paramount+ se ha convertido en el hogar exclusivo de UFC y Zuffa en México y Latinoamérica.

No es solo un movimiento de distribución. Es una declaración de territorio. Paramount+ quiere ser la casa del combate.

Porque en México, el combate no es moda. Es cultura.

Alexa Grasso: la reina que cambió la historia

En marzo de 2023, México vivió un momento histórico cuando Alexa Grasso se convirtió en campeona mundial de peso mosca tras su victoria en UFC 285. No fue solo un triunfo deportivo: fue un símbolo de empoderamiento femenino y orgullo nacional.

Originaria de Guadalajara, formada desde niña en disciplinas de combate, Grasso representa una nueva generación de atletas mexicanas que rompen moldes en escenarios globales. Su imagen levantando el cinturón, envuelta en la bandera mexicana, trascendió el deporte. Se convirtió en ícono.

Foto: especial

Paramount+ entiende ese poder narrativo: la historia de la campeona, la disciplina, la resiliencia y la representación femenina son parte del espectáculo que va más allá de la pelea.

Brandon Moreno: el corazón del octágono

Si hay un nombre que enciende a la afición mexicana es el de Brandon Moreno.

El “Assassin Baby” no solo fue el primer campeón mexicano nacido en el país dentro de la UFC: es el peleador que convirtió cada presentación en casa en un fenómeno colectivo. Su carisma, su cercanía con los fans y su narrativa de perseverancia lo han posicionado como uno de los rostros más queridos del deporte en México.

Cada vez que pelea, la conversación digital se dispara. Cada vez que gana, el país entero parece subir al octágono con él.

Esa energía orgánica, emocional y poderosa es la que Paramount+ busca capitalizar en esta nueva etapa.

Yair “El Pantera” Rodríguez: el arte de pelear

El espectáculo también tiene estética. Y pocos lo representan mejor que Yair Rodríguez.

“El Pantera” convirtió sus patadas giratorias y movimientos impredecibles en momentos virales. Su estilo creativo lo ha colocado como uno de los peleadores más vistosos del roster, capaz de transformar una pelea en una pieza de arte marcial.

México no solo compite. México deslumbra.

Mucho más que peleas: identidad, espectáculo y conversación

Entre 2023 y 2025, la UFC ha generado cientos de miles de menciones en México. Los picos no solo ocurren cuando hay cinturones en juego; también cuando el octágono pisa territorio nacional o cuando la conversación cultural se cruza con el deporte.

“Noche UFC” demostró que el combate puede ser espectáculo cultural: mariachi, bandera, orgullo y narrativa épica.

Foto: especial

Ese es el territorio que Paramount+ busca conquistar: no solo transmitir eventos, sino apropiarse del ecosistema completo del deporte de contacto.

Desde enero de 2026, la plataforma no solo ofrecerá UFC y Zuffa en exclusiva. También marca el regreso formal del deporte como un eje estratégico dentro de su oferta en Latinoamérica.

Es una apuesta clara: convertir el streaming en arena.

El nuevo destino del combate

La llegada exclusiva de UFC y Zuffa a Paramount+ no es únicamente un cambio de pantalla. Es una nueva etapa para una audiencia que vive la adrenalina en tiempo real, que comparte memes, que discute decisiones polémicas y que convierte cada pelea en tendencia.

En un país donde el boxeo es herencia y las artes marciales mixtas ya son presente, el mensaje es directo:

El combate tiene nueva casa.

Y en México, cuando se trata de pelear en grande, ya se armó.