Ousmane Dembélé lanzó fuerte mensaje contra sus compañeros

Ousmane Dembélé criticó la actitud de los jugadores del París Saint Germain, derrotados este viernes ante el Stade Rennes, y señaló que el equipo debe pensar más en la entidad y ser menos egoístas.

"La temporada pasada pusimos por delante al club, al escudo, al París Saint Germain antes de pensar en nosotros mismos. Debemos recuperar eso, sobre todo en este tipo de partidos", dijo Dembele tras la derrota en Rennes por 3-1.

El jugador francés hizo un llamamiento a la recuperación del espíritu que el pasado curso llevó al cuadro parisino a lograr todos los títulos que disputó, incluido el de la Liga de Campeones.

"Necesitamos recuperar eso. Empezamos muy mal el partido ante el Rennes. Tenemos que demostrar más ganas. Estamos en el París Saint Germain para ganar partidos", dijo.

"Si cada uno juega para sí mismo en el campo, esto no va a funcionar y no vamos a ganar los títulos que queremos", añadió. "El París Saint Germain debe ser lo primero", insistió.

Luis Enrique respondió a las palabras de Ousmane Dembélé

El entrenador del París Saint Germain, el español Luis Enrique, relativizó las declaraciones de su jugador Ousmane Dembele tras la derrota en Rennes (3-1).

"No permitiré que ningún jugador se crea más importante que el club. Ni yo, ni el director deportivo, ni el presidente, ni el club", dijo Luis Enrique.

El técnico español quitó valor a las palabras de Dembele. "Estas declaraciones no valen nada. Son fruto del enfado después de un partido, y creo que eso está claro. No tenemos nada que perder".

"Las declaraciones de los jugadores después del partido no valen nada. Absolutamente nada. Tampoco las de los entrenadores, pero las de los jugadores no valen nada", insistió el técnico.

"No responderé a ninguna pregunta ni respuesta de ningún jugador. Nunca permitiré que ningún jugador se ponga por encima del club. Que quede claro. Soy el responsable del equipo", concluyó Luis Enrique tras la derrota sufrida en Rennes.