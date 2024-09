Osmar Olvera revela problema en sus medallas olímpicas: "Ya están muy despintadas"

Osmar Olvera se convirtió en los Juegos Olímpicos de París 2024 en el estandarte del deporte mexicano en la máxima justa deportiva, al conquistar tras su participación dos preseas.

Una medalla de plata en sincronizados junto a Juan Celaya en el trampolín de 3m sincronizados y una más de bronce en la misma prueba pero individual.

Actuaciones que hicieron vibrar a todo el país, por su calidad y poderío con miras a la edición de Los Ángeles 2028, sin embargo no todo ha sido positivo para el joven mexicano.

Ya que ha compartido tener problemas con los metales conquistado, asegurando que se han despintado rápidamente.

Osmar Olvera. FOTO: Arturo Sanguino

“Como saben, mi medalla se ha ido despintando. La de plata creo que tardó un poco más, pero la de bronce prácticamente al día siguiente ya empezaba a despintarse y conforme han pasado los días hasta ahorita ya está muy despintada. Sí me sorprendió, no creí que las medallas olímpicas se despintaran, pero ojalá para el futuro mejoren esta parte”, contó para Fox Sports.

En ese sentido, Olvera agregó que ya habló con las autoridades del Comité Olímpico Mexicano para ver lo de un posible cambio, y se encuentra esperando una repuesta positiva.

“Le pregunté al COM cuál era el proceso; me pidieron fotos de mis medallas, yo creo que, para mandarlas al Comité Olímpico Internacional, ellos se van a encargar y ya me van a decir qué es lo que procede. No sé si tenga que ir a París o me la manden para acá. Estoy a la espera de saber el protocolo para que me den la reposición, espero, de las dos medallas.”, finalizó.