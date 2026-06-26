El primer partido de la jornada mundialista de este viernes 26 de junio pinta para ser uno de los mejores. La Noruega de Erling Haaland enfrenta a la Francia de Kylian Mbappé.

El partido está pactado para arrancar en punto de las 13:00 horas, tiempo del Centro de México, y se jugará en el estadio de Boston.

El conjunto francés lidera el Grupo I, aunque únicamente por diferencia de un gol, ya que ambos conjuntos han ganado sus dos primeros partidos y tienen seis puntos.

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Aunque la gran figura es Mbappé, el equipo de Didier Deschamps ha tenido un gran desempeño con jugadores como Michael Olise, Ousmane Demebelé, Desiré Doue, Joules Koundé, y otras estrellas más.

Mbappé anotó doblete ante Irak para el segundo triunfo de Francia / Foto: EFE

Por su parte, la escuadra vikinga buscará quitarles el invicto y avanzar a los dieciseisavos de final como primer lugar de su sector, liderados por cracks como Erling Haaland, Martin Odegaard o Sorloth.

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¿Dónde ver el Noruega vs Francia de hoy?

Por desgracia, el emocionante compromiso no será transmitido por televisión abierta, y estará disponible únicamente por la plataforma de Streaming VIX, mediante su plan mundialista.

Noruega vs Francia

Sede: Estadio de Boston

Horario: 1:00 pm

Transmisión: Plan mundialista de VIX