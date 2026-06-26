Houston.— Cabo Verde se mide con Arabia Saudita con la posibilidad de hacer historia y clasificar por primera vez a la fase de eliminación directa, con un ojo puesto en Guadalajara, donde España enfrenta a Uruguay.

El grupo llega a la última jornada con España como líder, con cuatro puntos y una diferencia de goles muy favorable gracias al 4-0 sobre Arabia Saudita, seguida por Uruguay y Cabo Verde, ambos con dos unidades, pero con los sudamericanos con mejor balance anotador.

España todavía no tiene asegurado matemáticamente el primer puesto, Uruguay y Cabo Verde dependen de sí mismos para pelear por la clasificación directa, y Arabia está obligada a ganar para no quedar definitivamente fuera.

Una victoria amplia de Cabo Verde podría incluso arrebatarle el primer lugar a la Furia Roja, mientras que un triunfo africano combinado con una derrota española relegaría a los campeones de Europa hasta la tercera plaza.