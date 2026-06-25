Con más dudas que certezas, Estados Unidos está en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Todavía tiene mucho por mejorar para ser considerado uno de los candidatos a competir el título.

La selección de las Barras y las Estrellas cerró la fase de grupos con derrota frente a Turquía, pero logró terminar como líder del Grupo D.

En el último minuto (98), Kaan Ayhan apagó las sonrisas de los miles de aficionados que se dieron cita en el SoFi Stadium.

La escuadra de Mauricio Pochettino enfrentará a Bosnia y Herzegovina por un boleto a los octavos de final.

A priori, la selección turca no representaba el mayor peligro para la estadounidense; sin embargo, fue todo lo contrario y la puso en predicamento.

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Los de la Luna y la Estrella aprovecharon que el director técnico argentino decidió descansar a la mayoría de sus titulares, pensando en que llegaran lo mejor físicamente posible a la siguiente ronda.

Respecto a su partido pasado, donde derrotaron (2-0) a Australia, realizó nueve modificaciones; sólo Weston McKennie y Ricardo Pepi repitieron.

A pesar de que el equipo de las Barras y las Estrellas comenzó ganando muy temprano el encuentro en Los Ángeles, gracias a Auston Trusty (3'), los turcos reaccionaron a tiempo y le dieron la vuelta al marcador en menos 22 minutos.

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Arda Guler (10') y Orkun Kokcu (31') hicieron soñar a Turquía con la posibilidad de despedirse de Norteamérica 2026 con al menos un triunfo.

Desafortunadamente para su causa, Estados Unidos regresó del descanso con la firme intención de evitar la derrota. Lo consiguió a los pocos minutos.

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Con un estupendo disparo de Sebastian Berhalter (49'), los estadounidenses igualaron el encuentro y todo parecía indicar que rescatarían un punto, pero en el último instante, Turquía encontró recompensa y sumó su única victoria en Norteamérica 2026.

Los turcos se despidieron con al menos tres unidades en su regreso al torneo más importante de selecciones del plante. Aunque, su actuación fue decepcionante, se esperaba más de llenos.

En la siguiente ronda, Estados Unidos enfrentarán a Bosnia y Herzegovina en San Francisco por un boleto entre las 16 mejores de la Copa del Mundo.

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Los estadounidenses salieron beneficiados con su rival en cruces, pero no pueden confiarse. Como anfitriones, tienen la obligación de superar la siguiente ronda.