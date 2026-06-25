España ya está en Guadalajara para disputar su tercer partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

La Roja se enfrentará a Uruguay en la Perla Tapatía, con el objetivo de quedarse con el primer lugar del Grupo H.

De momento, los españoles cuentan con cuatro puntos, gracias a su victoria (4-0) sobre Arabia Saudita y a su empate (0-0) con Cabo Verde, por lo que se ubica en la cima de la tabla de posiciones de dicho sector.

Mientras que los uruguayos tienen dos unidades, por sus empates con Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2).

Por tal motivo, el duelo en el inmueble de Guadalajara será crucial para ambas selecciones y sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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Una de las fortalezas de España para buscar la victoria ante Uruguay es Lamine Yamal, su principal figura y uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad.

En conferencia de prensa, Luis de la Fuente reconoció la calidad de su jugador y lo llenó de elogios; aunque, considera que todavía tiene margen de desarrollo.

“Es un chico de 18 años que está en periodo de madurez y crecimiento. Tiene la suerte de tener un talento único, sensacional, de esos llamados a ser genios del futbol, es un futbolista genial y que pocas veces hemos visto”, resaltó.

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El timonel de La Roja también valoró que “sabe aguantar la presión mediática de una manera increíblemente positiva y está muy centrado en cuál es su camino”.

El experimentado entrenador riojano aceptó que desea “ayudar mucho” a Lamine Yamal para que siga evolucionando como jugador.

Sobre la posibilidad de volver a verlo en el 11 titular de España, Luis de la Fuente sentenció que decidirá lo que sea más benéfico para La Roja. No quiere poner la figura de la joven superestrella por encima de la selección.

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“Vamos a valorarlo, es cuestión de tiempo. Lo que considero más importante es el equipo, esa es la prioridad; veremos si hay que darle minutos desde el principio, pero siempre prensando en que será para el beneficio del equipo. Una de nuestras fortalezas es el trabajo en equipo, esa solidaridad de todos los jugadores, expresó el entrenador de España.

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