Nicolás Mejía recupera la corona del San Luis Tennis Open

Victorioso, Nicolás Mejía se dejó caer de rodillas. El tenista colombiano besó la palma de su mano derecha para dedicársela a la cancha del Estadio Juan Arredondo. Ante un público latinoamericano que le brindó acompañamiento, levantó por segunda ocasión el trofeo del San Luis Tennis Open, después de derrotar al australiano James Duckworth por 7-6(6), 6-2.

“San Luis se ha vuelto un lugar especial para mí. […] Es un orgullo enorme representar a Colombia. Trato de hacerlo de la mejor manera y también cambiar la imagen que se tiene en general de mi país”, reconoció el campeón.

Un estruendoso “vamos” se le escapó a Nicolás Mejía. Su diálogo parecería interno, sin embargo, los cánticos de los aficionados se unieron a las palabras que él mismo pronunció para serenarse. El empujón colectivo lo sostuvo anímicamente, especialmente para romper el tie break del primer set.

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Una imagen que contrastó con el semblante de James Duckworth. El tenista australiano miró de reojo a su contrincante colombiano, sin saber que la tarde se nublaría aún más para él.

Mejía no se permitió bajar la guardia. Razón por la que mostró autoridad en el segundo set para, finalmente, quitarle la corona del ATP Challenger 75 a su rival. La bandera de Colombia ondeó en el Club Deportivo Potosino, donde inmediatamente Nicolás corrió para abrazarse de su familia.

“No había visto la bandera en todos estos días. […] Tanto en México, como en Colombia, sufrimos de una generalización muy fea. Creo que nosotros —como deportistas— tratamos de sacar la mejor cara de nuestros países para que la gente entienda que no es todo lo que aparece en redes sociales”, concluyó Mejía.

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Una noche antes, la dupla australiana de Tristan Schoolkate y Jake Delaney levantó el título en la categoría de dobles, tras imponerse ante la pareja mexicana-argentina de Rodrigo Pacheco y Facundo Mena.

La 37.º edición del torneo potosino, el Challenger más antiguo de Latinoamérica, cerró con la participación de cinco mexicanos en el main draw.