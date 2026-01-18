NFL: Texans y Patriots, por el boleto a la Final de la Conferencia Americana

Los Patriots de Nueva Inglaterera y los Texans de Houston se enfrentan en el estadio Gillette por la ronda Divisional de los Playoffs con la confianza a tope, después de haber superado la ronda de comodines.

De la mano de Drake Maye, los Pats derrotaron a Chargers 16-3 y los Texans, en una nueva exhibición de su gran defensiva, pusieron el punto final en la carrera de Aaron Rodgers y a la longeva aventura de Mike Tomlin al frente de los Steelers.

En este duelo, la presión a los quarterbacks podría marcar la diferencia. En Pittsburgh, CJ Stroud dejó caer hasta cinco veces el balón. Maye, líder de la Liga en porcentaje de pases completos y candidato al reconocimiento de Jugador Más Valioso, se enfrentará a una defensiva que capturó en una ocasión a Rodgers y lo interceptó otras cuatro veces. Danielle Hunter y Will Anderson Jr. buscarán reducir al joven quarterback. La defensiva de Houston lideró la Liga en yardas permitidas por partido.

Para los dirigidos por Mike Vrabel este partido representa la oportunidad de volver a una final de conferencia por primera vez desde 2018, cuando Tom Brady todavía llevaba el control en Nueva Inglaterra. En el caso de los Texans, que están en ronda Divisional por sexta vez en su historia, DeMeco Ryans tiene la oportunidad de escribir su nombre con letras doradas como el primero en llevar a la franquicia a un juego de campeonato de Conferencia.

En los últimos años no hay muchos antecedentes entre ellos. Houston ganó por 41-21 en la Semana 6 de la temporada 2024, justamente en Foxborough. Sin embargo, en partidos de eliminación el historial favorece claramente a Nueva Inglaterra: dos enfrentamientos en ronda Divisional (2012 y 2016) y dos victorias de los Patriots.