Playoffs de la NFL: Horarios y canales para ver la Ronda Divisional; HOY, domingo 18 de enero

La esperanza es lo último que muere. Tanto los Bears de Chicago, como los Patriots de New England, lo saben porque pasaron de ser los peores a colocarse en el primer lugar de sus divisiones. Ahora, se encuentran muy cerca del boleto a las finales de la Conferencia Nacional y Americana, respectivamente.

Sin embargo, para lograr esto, los Patriots tendrán que imponerse ante los Texans de Houston y los Bears a los Rams de Los Ángeles en la Ronda Divisional de la NFL.

Los Seahawks de Seattle y los Broncos de Denver ya esperan a sus rivales, después de eliminar a los 49ers de San Francisco y a los Bills de Buffalo.

Este domingo se definirá si los Seahawks se enfrentarán a los Bears o los Rams en la Final de la Conferencia Nacional. Mientras que, por su parte, los Broncos están a la espera de la definición entre Patriots o Texans para el duelo definitivo de la Conferencia Americana.

Con el contexto presente, estos son los horarios y canales de transmisión para ver ambos partidos de los Playoffs de la NFL.

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los Playoffs de la NFL?

Domingo, 18 de enero

New England Patriots vs Houston Texans | 14:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN , ESPN , Disney+ Premium , ViX Premium y Canal 5 .

vs | 14:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , , , y . Chicago Bears vs Los Angeles Rams | 17:30 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, FOX Sports, Amazon Prime Video, ViX Premium y Canal 5.

