Los Seahawks aplastan a los 49ers y avanzan a la Final de la Conferencia Nacional

Los Seahawks de Seattle (41-6) no tuvieron piedad sobre los 49ers de San Francisco y dejaron claro por qué son los máximos favoritos a ganar el Super Bowl LX en un par de semanas.

La paliza fue contundente desde el primer segundo. Rashid Shaheed anotó el primer touchdown del partido con un regreso de patada de 95 yardas, el más largo en la historia de la franquicia en postemporada, dejando claras las intenciones de los Seahawks desde el arranque. Con esa demostración de poderío especial y el Lumen Field enardecido, Seattle no soltó el acelerador. Sam Darnold encontró a Jaxon Smith-Njigba para un touchdown que ampliaba la ventaja. En el primer cuarto, los dirigidos por Mike Macdonald anotaron 17 puntos y dejaron en cero a los gambusinos.

Al terminar la primera mitad, el primer sembrado de la NFC superó por 18 puntos a quienes hace tan solo unas semanas les arrebataron ese primer puesto en San Francisco. Para el tercer cuarto, los Seahawks volvieron dejar sin respuesta a los 49ers y en el inicio del último episodio la ventaja escaló a 28 unidades.

Lee también: Chivas vence al Querétaro y mantiene el paso perfecto; La Hormiga anotó de nuevo

145 total yards

3 Touchdowns



Kenneth Walker III got a hat trick and a trip to the NFC Championship 🎩 @seahawks pic.twitter.com/QOvRNaCZpl — NFL (@NFL) January 18, 2026

La gran estrella de los Seahawks fue Kenneth Walker III, que tuvo una noche de ensueño gracias a sus tres anotaciones vía terrestre.

Aunque los 49ers intentaron acercarse en el marcador, Seattle controló el tiempo de posesión, el ritmo del partido y logró sacar del campo a Brock Purdy con escasas 140 yardas, 1 intercepción y 2 capturas.

Ahora, los Seahawks esperan por los Rams o los Bears por su rival en el juego por el campeonato de la NFC.