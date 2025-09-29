Más Información

NFL: Los Dolphins de Miami estrenarán uniforme alternativo en el MNF ante los Jets de Nueva York

NFL: Los Dolphins de Miami estrenarán uniforme alternativo en el MNF ante los Jets de Nueva York

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de este lunes 29 de septiembre

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de este lunes 29 de septiembre

Mundial Sub-20: Así marcha el Grupo C en donde México ocupa la segunda posición

Mundial Sub-20: Así marcha el Grupo C en donde México ocupa la segunda posición

Copa del Mundo: El Estadio Banorte estrenará nueva fachada iluminada para el Mundial 2026

Copa del Mundo: El Estadio Banorte estrenará nueva fachada iluminada para el Mundial 2026

León anuncia oficialmente el regreso de Ignacio Ambriz tras la salida de Eduardo Berizzo

León anuncia oficialmente el regreso de Ignacio Ambriz tras la salida de Eduardo Berizzo

Los Dolphins de Miami estrenarán uniforme cuando enfrenten a los Jets de Nueva York. Por primera vez en su historia, los dos veces campeones del Super Bowl vestirán completamente de negro.

El conjunto de la Florida jugará con su uniforme Rivalries, línea que la NFL lanzó de la mano con Nike para la temporada 2025. En los diseños busca resaltar los detalles locales del equipo y para esta campaña ocho organizaciones saltarán al campo con un conjunto alternativo.

El uniforme, completamente en un negro mate, usa los colores principales de la franquicia en los detalles. Los números en color verde, resaltan con los detalles mínimos como el cuello y el logo de Nike en el tradicional naranja de los Dolphins.

Lee también

El casco es completamente negro con una línea verde gruesa rodeada del mismo color naranja. El delfín del escudo también fue modificado para el uniforme Rivalries. El escudo del equipo ahora tiene al mamífero marino en color negro, combinando con el resto del conjunto.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS