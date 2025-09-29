Los Dolphins de Miami estrenarán uniforme este lunes cuando enfrenten a los Jets de Nueva York. Por primera vez en su historia, los dos veces campeones del Super Bowl vestirán completamente de negro.

In dark waters, we fight together. 🌊 pic.twitter.com/aikgJvvrVX — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) September 24, 2025

El conjunto de la Florida jugará con su uniforme Rivalries, línea que la NFL lanzó de la mano con Nike para la temporada 2025. En los diseños busca resaltar los detalles locales del equipo y para esta campaña ocho organizaciones saltarán al campo con un conjunto alternativo.

El uniforme, completamente en un negro mate, usa los colores principales de la franquicia en los detalles. Los números en color verde, resaltan con los detalles mínimos como el cuello y el logo de Nike en el tradicional naranja de los Dolphins.

The Rivalries uniforms take the field on MNF 😮‍💨 pic.twitter.com/zzD2cY4a0R — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) September 23, 2025

El casco es completamente negro con una línea verde gruesa rodeada del mismo color naranja. El delfín del escudo también fue modificado para el uniforme Rivalries. El escudo del equipo ahora tiene al mamífero marino en color negro, combinando con el resto del conjunto.