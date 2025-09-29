Más Información

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de este lunes 29 de septiembre

Mundial Sub-20: Así marcha el Grupo C en donde México ocupa la segunda posición

Copa del Mundo: El Estadio Banorte estrenará nueva fachada iluminada para el Mundial 2026

León anuncia oficialmente el regreso de Ignacio Ambriz tras la salida de Eduardo Berizzo

Cruz Azul es víctima de los MEMES al perder su invicto con Tijuana en el retiro de Jesús Corona

Este lunes 29 de septiembre de 2025 finaliza la Semana 4 de la Temporada 2025 de la (NFL).

Hoy concluirá la cuarta semana con dos partidos que prometen sacar chispas en el emparrillado: Dolphins de Miami vs Jets de Nueva York y Broncos de Denver vs Bengals de Cincinnati.

Las cuatro franquicias saldrán con el objetivo de ganar para mejorar la marca que tienen hasta el momento.

El duelo entre los Delfines y los Jets será de necesitados, ya que ambos equipos no han podido ganar tras las primeras tres semanas.

La escuadra miamense ha perdido con los Colts de Indianápolis (33-8), los Patriots de Nueva Inglaterra (27-33) y con los Bills de Búfalo (31-21).

Mientras que el equipo neoyorkino ha caído con las Eagles de Philadelphia (17-19), los Steelers de Pittsburgh (32-34) y con los Bills de Búfalo (10-30).

Además, el partido cobra mayor relevancia porque es un duelo directo de la División Este de la Conferencia Americana.

El otro partido será entre los Broncos de Denver y los Bengals de Cincinnati, ambos con realidades similares, pero con la necesidad de sumar un nuevo triunfo.

La franquicia denveriana tiene marca de 1-2; derrotó a los Titans de Tennessee (20-12) y perdió con los Colts de Indianápolis (29-28) y con los Chargers de San Diego (23-20).

Por su parte, los Bengalíes marchan con un 2-1 luego de las tres primeras semanas, ya que se impusieron (16-17) a los Browns de Cleveland y a los Jaguars de Jacksonville (31-27), mientras que perdieron (48-10) con los Vikings de Minnesota.

Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la NFL de este lunes 29 de septiembre

  • Dolphins de Miami vs Jets de Nueva York
  • Fecha: Lunes 29 de septiembre
  • Hora: 17:15
  • Estadio: Hard Rock
  • Transmisión: ESPN

  • Broncos de Denver vs Bengals de Cincinnati
  • Fecha: Lunes 29 de septiembre
  • Hora: 18:15
  • Estadio: Empower Field at Mile High
  • Transmisión: ESPN

