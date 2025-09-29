NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de este lunes 29 de septiembre

Este lunes 29 de septiembre de 2025 finaliza la Semana 4 de la Temporada 2025 de la National Football League (NFL).

Hoy concluirá la cuarta semana con dos partidos que prometen sacar chispas en el emparrillado: Dolphins de Miami vs Jets de Nueva York y Broncos de Denver vs Bengals de Cincinnati.

Las cuatro franquicias saldrán con el objetivo de ganar para mejorar la marca que tienen hasta el momento.

El duelo entre los Delfines y los Jets será de necesitados, ya que ambos equipos no han podido ganar tras las primeras tres semanas.

La escuadra miamense ha perdido con los Colts de Indianápolis (33-8), los Patriots de Nueva Inglaterra (27-33) y con los Bills de Búfalo (31-21).

Mientras que el equipo neoyorkino ha caído con las Eagles de Philadelphia (17-19), los Steelers de Pittsburgh (32-34) y con los Bills de Búfalo (10-30).

Además, el partido cobra mayor relevancia porque es un duelo directo de la División Este de la Conferencia Americana.

El otro partido será entre los Broncos de Denver y los Bengals de Cincinnati, ambos con realidades similares, pero con la necesidad de sumar un nuevo triunfo.

La franquicia denveriana tiene marca de 1-2; derrotó a los Titans de Tennessee (20-12) y perdió con los Colts de Indianápolis (29-28) y con los Chargers de San Diego (23-20).

Por su parte, los Bengalíes marchan con un 2-1 luego de las tres primeras semanas, ya que se impusieron (16-17) a los Browns de Cleveland y a los Jaguars de Jacksonville (31-27), mientras que perdieron (48-10) con los Vikings de Minnesota.

Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la NFL de este lunes 29 de septiembre

Dolphins de Miami vs Jets de Nueva York

Fecha: Lunes 29 de septiembre

Hora: 17:15

Estadio: Hard Rock

Transmisión: ESPN