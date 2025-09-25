NFL: Los Cardinals de Arizona estrenarán espectacular uniforme este jueves por la noche ante los Seahawks de Seattle

Los Cardinals de Arizona debutarán un nuevo uniforme este jueves por la noche cuando reciban a los Seahawks de Seattle como parte de la línea Rivalries que la NFL y Nike anunciaron en agosto.

it's a dry heat pic.twitter.com/9he9kjS640 — Arizona Cardinals (@AZCardinals) September 24, 2025

Arizona será el primer equipo en la liga en presentar este nuevo concepto de uniformes. Con motivo del estreno, el equipo cambió toda la imagen en sus redes sociales con las tonalidades de su nueva indumentaria.

El uniforme totalmente blanco tiene detalles en la textura de la tela que hacen referencia al icónico desierto que cubre gran parte del estado de Arizona. El tradicional casco en color blanco también tendrá modificaciones como la implementación de la barra en color rojo, hecho sin precedente en la historia de los Cardinals.

‼️ Game Day Giveaway ‼️



like + RT for a chance to win a signed Kyler Murray Rivalries uni pic.twitter.com/UJTGrhqpEc — Arizona Cardinals (@AZCardinals) September 25, 2025

El uniforme cuenta también con detalles en rojo y amarillo, que bridan profundidad en los números y las aplicaciones en los hombros, además de la bandera del estado de Arizona que está en forma de escudo en uno de los costados.

been waiting to wear these pic.twitter.com/ZXwi2XDWax — Arizona Cardinals (@AZCardinals) September 24, 2025

Los Cardinals son uno de los ocho equipos que utilizarán estos uniformes alternativos en la campaña 2025 de la NFL. Este domingo los Dolphins estrenarán el suyo en duelo ante los Panthers.

El equipo buscará tapizar todo el Stade Farm Stadium de blanco con camisetas del mismo tono de su nuevo uniforme para los más de 60 mil asistentes al Thursday Night Football.