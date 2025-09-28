Bad Bunny será el artista encargado de dar el Show de Medio Tiempo en el Super Bowl LX

Faltan 133 días para que se lleve a cabo el Super Bowl LX en San Francisco; sin embargo, después de varios meses de sospechas y rumores, este domingo la NFL ya anunció quién será el artista encargado

de entretener a millones de espectadores en todo el mundo durante el show de medio tiempo presentado por Apple Music. Será nada más y nada menos que el famoso cantante puertorriqueño Bad Bunny.

En el entretiempo del partido estelar de domingo por la noche entre los Cowboys de Dallas y los Packers de Green Bay, el ganador de tres Grammy's fue anunciado con un video en redes sociales como el artista que se robará los reflectores del Levi's Stadium en el partido más importantede la temporada en la NFL.

Este año, Bad Bunny ofreció 30 conciertos en Puerto Rico durante su residencia "No me quiero ir de aquí". En su gira mundial del álbum "Debí tirar más fotos", no incluyó a Estados Unidos por miedo a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) contra el público migrante.

En los últimos años, figuras como Kendrick Lamar, Usher, Rihanna, Eminem, Snoop Dogg, The Weeknd han tomado los escenarios con espectáculos memorables en el tiempo de descanso. De hecho, el propio Bad Bunny ya tuvo su primera aparición en un Super Bowl.

En 2020, durante el show de medio tiempo del Super Bowl LIV, el intérprete de canciones como "Debí tirar más fotos", "Tití me preguntó", "Yonaguni" o "Si veo a tu mamá", entre otros grandes éxitos, se unió al show de Shakira, Jennifer Lopez y J Balvin en el estadio Hard Rock de Miami.

Esa vez, los Chiefs de Kansas City derrotaron a los 49ers de San Francisco, equipo que recibirá en su estadio el Super Bowl esta temporada.

En San Francisco, se espera que la comunidad latina viva una auténtica fiesta puertorriqueña junto a uno de los artistas de habla hispana más populares en el mundo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL SUPER BOWL LX?

Día: 8 de febrero del 2026

Estadio: Levi's Stadium, Santa Clara, California.