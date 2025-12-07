Los Chiefs se desploman ante los Texans y peligra su presencia en Playoffs; Mahomes lanzó tres intercepciones

Los Chiefs de Kansas City (6-7) no pueden salir de la pesadilla que ha sido esta temporada y la gran dinastía de los últimos años parece haber llegado a su fin esta noche ante los Texans de Houston (8-5).

Los dirigidos por Andy Reid perdieron por 20-10 en una noche donde hasta su gran referente falló. Patrick Mahomes lanzó tres intercepciones y fue capturado en dos ocasiones. Así, la racha de nueve títulos consecutivos en el Oeste de la Conferencia Americana llegó a su fin.

Para Mahomes y compañía esa no es la única preocupación. Su presencia en playoffs también está en peligro, con grandes posibilidades de no jugar la postemporada por primera vez tras 10 campañas seguidas.

La quinta victoria consecutiva de Houston llegó ante la peor versión de los "poderosos" Chiefs, que por primera vez desde que Mahomes es mariscal de campo titular del equipo, terminaron la primera mitad sin puntos como local.

El dos veces MVP de la NFL se la jugó en dos ocasiones en cuatra oportunidad y cortas, ninguna con éxito. Llegó a 10 intercepciones en la temporada gracias a las atrapadas de Jalen Pitre, Kamari Lassiter y Al-Shaair y ahora depende de un milagro para clasificar a los playoffs.