NFL: Eagles y Lions chocan en duelo de candidatos de la Conferencia Nacional

En el Lincoln Financial Field, los Eagles de Filadelfia (7-2) enfrentarán a los Lions de Detroit (6-3) en un duelo de favoritos a ganar la Conferencia Nacional, donde la estrategia y el balance perfecto entre el juego agresivo y una buena defensa serán las claves para determinar al ganador.

Por un lado, los vigentes campeones buscan alargar una racha de tres victorias consecutivas a pesar de no mostrar su mejor versión, conscientes de que no importan las formas sino los resultados. Jalen Hurts llega con mil 860 yardas por aire, 16 pases de anotación y solamente una intercepción. DeVonta Smith y Saquon Barkley, líderes del equipo en yardas recibidas y de acarreo respectivamente, buscarán penetrar y hacer daño a la séptima mejor defensa de la NFL.

Para los Lions es una oportunidad para despejar las dudas que recaen sobre ellos después de las derrotas contra Chiefs y Vikings. Además, con la lucha por la cima de la división al rojo vivo, imponerse a los Eagles en Filadelfia sería un empujón anímico importante para la parte final de la temporada regular. Tendrán una baja sensible, ya que el ala cerrada Sam LaPorta, el segundo del equipo en yardas recibidas con 40 recepciones y tres anotaciones, se perderá el partido por una fuerte lesión en la espalda.