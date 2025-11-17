"Necesitaba un respiro (...) ahora tengo ganas de volver": Checo Pérez habla del año sabático que vivió fuera de la Fórmula 1

El año sabático del mexicano Sergio Pérez está por terminar y su anticipado regreso a la máxima categoría automotriz será una de las grandes historias del 2026 en la Fórmula 1. Checo será parte de la nueva escudería Cadillac para la siguiente temporada y junto al finlandés Valteri Bottas buscarán hacer un gran año de debut.

El piloto tapatío habló con Lawrence Barretto en una entrevista para los canales oficiales de la F1 en donde contó sus experiencias en este 2025 en el que se mantuvo fuera de las pistas tras su salida de Red Bull al final de la campaña 2024.

"Tras unos 15 años en la Fórmula 1, necesitaba un respiro y recuperar la energía para lo que considero mi última etapa en este deporte”, declaró Pérez en la charla con Barretto. “Ahora tengo todas las ganas de volver, de trabajar con el equipo, de impulsarlo en todos los aspectos, incluso en el simulador. Es un equipo nuevo, así que prácticamente empezamos de cero".

Checo es consciente de todo lo que el automovilismo le ha dado a lo largo de su vida y como gran amante del deporte motor, le fue difícil mantenerse fuera de las pistas en este 2025, así lo confesó en los canales oficiales de la F1.

"Al principio, los dos primeros meses fueron geniales. Me di cuenta de que echaba de menos la F1 porque seguí viéndola. Seguía despertándome para ver las carreras", contó Pérez. "Pude ver lo que estaba pasando; estaba hablando con amigos que estaban en el paddock y me di cuenta de que probablemente me perdí más de lo que pensaba”.

“Luego, cuando comenzó la conversación con Cadillac y pudimos ver esa pasión por las carreras, entonces sí, sentí que todavía me quedaba algo dentro de mí", agregó.

Pérez correrá con Cadillac hasta marzo cuando la temporada 2026 de la Fórmula 1 de inicio con el Gran Premio de Australia.

Red Bull acabó con su motivación

El piloto tapatío de 35 años reveló que los últimos momentos que vivió con la escudería Red Bull fueron particularmente difíciles y que todo lo trascendido acabó con su motivación como piloto.

"Mis últimos seis meses en Red Bull fueron muy difíciles para mí en todos los sentidos. Empecé a sentir cierta desmotivación con el deporte y no puedo permitir que eso suceda porque este es un deporte que me lo ha dado todo”, confesó.