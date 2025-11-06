Checo Pérez revela a su favorito para ser campeón de la Fórmula 1

Esta campaña de la Fórmula 1 tiene a tres contendientes por el título mundial: Lando Norris, Oscar Piastri y el tetracampeón Max Verstappen. La afición de este deporte ve complicado definir al próximo campeón de la categoría, pero Sergio Pérez lo tiene muy en claro.

En el Gran Premio de México 2025, Norris se encargó de arrebatarle el liderato del campeonato a Piastri, luego de coronarse en el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez con una ventaja de 30 segundos sobre el segundo lugar.

Después de aquella fecha, el inglés se colocó un punto por encima de su coequipero en McLaren, por lo que la pelea sigue al rojo vivo y generando dudas sobre si el británico podrá mantenerse como líder o si habrá alguna sorpresa de cara al cierre de la campaña.

El panorama de Max Verstappen en esta pelea no es el mejor, pero podría ser peor. El de Red Bull está a 36 unidades del liderato, todavía hay cuatro carreras por disputar (contando Brasil) y eso es lo que lo coloca en la contienda por el campeonato.

¿Quién es el favorito de Checo para ganar el campeonato de F1?

Sergio Pérez fue entrevistado por Sky Sports, donde habló sobre su predicción del futuro campeón de la categoría reina y eligió a Max Verstappen, quien fuera su compañero en sus años en Red Bull Racing.

El neerlandés está a la caza de su quinta corona, lo que lo pondría como uno de los pilotos más galardonados y se colocaría a dos de alcanzar a las leyendas Michael Schumacher y Lewis Hamilton.